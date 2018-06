Uber Sürücüleri 1 Yılda 600 Milyon Dolardan Fazla Bahşiş Aldı

Uber, yolcuların sürücülere bahşiş verebilmesini sağlayan bir özelliği kendi uygulamasına getirmeye yıllardır karşı çıkıyordu. Ancak sürücülerin ve yolcuların bu yöndeki isteklerine daha fazla direnemeyen Uber, geçtiğimiz yıl uygulamasına bir bahşiş seçeneği eklemişti. Uber sürücüleri, uygulamaya bahşiş seçeneği geldiğinden bu yana toplamda 600 milyon dolardan fazla bahşiş elde etti.

Uber Ürün Müdürü Dhruv Tyagi’nin bir blog yazısındaki ifadelerine göre, Mayıs ayında Uber’in, yolculuğun bitmesini beklemek zorunda kalmadan yolculuk esnasında sürücüye puan verebilme ve bahşiş özelliklerini duyurmasından bu yana, yolcuların Uber sürücülerine bahşiş verme oranlarında yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Nisan ayında Lyft firmasının yaptığı açıklamalara göre, bahşiş özelliğinin kullanılmaya başlanmasından sonra, Lyft sürücüleri toplamda 500 milyon dolarlık bahşiş elde etti. Ayrıca bahşiş ortalamalarına bakıldığında da 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 8’lik bir artış olduğu görüldü.

Sadece ABD ve Kanada’da hizmet veren Lyft, Uber kadar bilinen ve yaygın bir uygulama değil. Uber ise, ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda ve bunun gibi daha birçok ülkede ve kıtada hizmet veriyor. Daha fazla kıta ve daha fazla ülkede hizmet verdiğinden dolayı Uber sürücüleri, Lyft’e göre tabiki daha fazla bahşiş elde ediyor.

Uber sürücülerinin en çok bahşiş elde ettiği şehirler; Salt Lake City, Utah, San Antonio, Texas, Kansas City, Mo, New Orleans, La. and Nashville, Tenn. olarak sıralanıyor. Lyft sürücülerinin en çok bahşiş elde ettiği şehirler ise, New York City, Atlanta, Detroit, Dallas, San Jose, Minneapolis, and Westchester County, NY. şeklinde sıralanıyor.

Genel olarak bahşişlerin en çok verildiği günlere bakıldığında, en fazla Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bahşiş verildiği görülüyor. En çok bahşiş verilen saatlerin ise, Perşembe günleri saat 20:12, Cumartesi günleri saat 22:33 ve Pazar günleri saat 05:17 olduğu görülüyor.