Uyuşturucu Suçlarına İlişkin WhatsApp İhbar Hatları Kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, resmi Twitter hesabından vatandaşların uyuşturucu suçlarına ilişkin ihbarları yapabilecekleri WhatsApp ihbar hatlarını paylaştı.

Son dönemde uyuşturucuyla mücadelede yeni tedbirler alan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sokaklardaki mücadeleyi daha aktif hale getirmek önemli bir adım attı.

Yeni dönemde uyuşturucuyla mücadelede WhatsApp ihbar hatları kuran Narkotik Daire Başkanlığı, vatandaşların uyuşturucu suçlarına ilişkin ihbarları yapabilecekleri telefon numaralarını paylaştı.

44 Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerimizce kullanılmakta olan WhatsApp ihbar hatlarından uyuşturucu suçlarına ilişkin ihbarlarınızı yapabilirsiniz... pic.twitter.com/oYSLCKGiuf — Narkotik Daire Bşk (@NarkotiksmDB) 21 Haziran 2018

Vatandaşlar, "Narkomobil Projesi" kapsamında 44 Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince kullanılmakta olan WhatsApp ihbar hatlarından uyuşturucu suçlarına ilişkin ihbarlarını hızlı bir şekilde yapabilecek.

Narkomobil Projesinin, narkotimler, yunus ekipleri ve trafik polislerinin sokakta gösterdiği mücadeleye önemli katkıda bulunması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Seydioğulları, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeleri çağrıştırıcı simgeleri paylaşanlar hakkında inceleme başlatılacağını belirtmişti.

Uyuşturucuyu işaret eden simgelerin yalnızca yayın yoluyla değil, giyim kuşamda da geçerli olduğunu söyleyen Seydioğulları, esrar ve benzeri maddelerin rozetlerini takanlar hakkında işlem başlatılacağının bilgisini paylaşmıştı.