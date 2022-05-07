Valorant Mobile'den İlk Oynanış Videosu Geldi

Riot Games geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Valorant ile milyonlarca oyuncu kazandı ve hâlâ milyonlar tarafından oynanıyor. Oyunun mobil sürümü ile ilgili bir dönem birbirinden farklı iddialar atılsa da gerek mekanikleri gerek de teknik taraftaki güçlüklerle mobil platformlara gelmesi pek mümkün görünmüyordu. Kısa bir süre oyunun resmî olarak mobile geleceğini açıklayan Riot Games görünen o ki çalışmalarda neredeyse sona yaklaşmış.

Yayınlanan yeni ve ilk oynanış videosu oyunun mobil mekaniklerine ışık tutuyor. Keza PC hâline kıyasla bazı farklılıklar da mevcut. Örneğin maç süreleri maksimum 15 dakika sürecek gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra Riot Games'in League of Legends'i mobile Wild Rift adıyla getirirken şampiyonlar özelinde yaptığı bazı yetenek değişimlerini Valorant'ın mobil versiyonunda da görmemiz muhtemel. Bunun en büyük örneği ajanların yeteneklerinin tam olarak nereye düşeceğini ve hangi hizada gideceğini görebiliyor oluşumuz.

13 dakikalık oynanış videosunun Çin'de gerçekleştirilen test aşamasından olduğu belirtiliyor. Videoda Phoenix ajanını ve yeteneklerini yakından görebiliyoruz. Fazla uzatmadan sizleri videoyla baş başa bırakalım.

Valorant Mobile 13 Dakikalık Oynanış Videosu

Peki siz Valorant Mobile hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıkışını gerçekleştirdiğinde oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.