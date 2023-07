Venom 3'ün Vizyon Tarihi Açıklandı!

Venom projesini daha önce üçleme olacağını duyuran Sony, serinin 3. filminin çıkış tarihini bugün yaptığı açıklama ile duyurdu. Geçtiğimiz aylarda açıklanan tarihin gerçeği yansıtmadığını belirten şirket, Venom 3'ün vizyon tarihini 12 Temmuz 2024 olarak açıkladı.

Sony, Marvel ile olan anlaşmasını bozduktan sonra filmlerini kendi karakterleri üzerinden oluşturacağını belirtmişti. Spider-Man karakterinin düşmanları arasında yer alan Venom çizgi roman dünyasının sevilen kurgusal karakterleri arasında yer alıyor.

Piyasaya sürüldükten sonra sinemaseverlerden tam not alan dizi aksiyon dolu maceralarıyla izleyicinin karşısına çıkmaya devam ediyor. 2018 yılında başlayan serüven izleyici kitlesini artırarak yoluna devam ediyor.

Vizyon tarihi açıklanan bilim kurgu dizisi, gişede Twisters ve Mufasa: The Lion King ile yarışacak. Spider-Man: No Way Home’un ek sahnesinden devam etmesi beklenen Venom 3’ün yönetmenliğini Kelly Marcel yapacak.

Venom Dizisinde Yer Alan Oyuncular