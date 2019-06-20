Vivaldi 2.6 Sürümü Yayınlandı! İşte Yeni Gelen Özellikler

İnternet aleminin popüler tarayıcılarından bir tanesi olan Vivaldi, bugün 2.6 sürümünü tüm kullanıcıları için yayınladı. Yeni gelen özellikler sayesinde kullanıcılar Vivaldi'yi daha çok sevecek! Gelin hep beraber yeni gelen özelliklere yakından bakalım.

Vivaldi 2.6 Yayınlandı!

Vivaldi 2.6 sürümü ile birlikte gelen ilk yenilik reklam engelleme oldu. Kötü niyetli teknolojileri ve yanıltıcı olarak tasarlanmış reklamları barındıran siteleri engellemek için yeni bir seçenek kullanıma sunuldu. Bu seçeneği aktif etmek için ayarlar bölümünde yer alan gizlilik kısmına gitmeniz ve karşınıza çıkan ayarları gözden geçirmeniz yeterli.

İkinci özellik Vivaldi'yi daha fazla kişiselleştirebilmeniz için geldi. Artık Vivaldi'de birden fazla kullanıcı oluşturabilir, açılır penceredeki avatarları düzenleyebilirsiniz. Vivaldi 2.6 ile beraber k ayıtlı şifreleri filtreleme özelliği kullanıma sunuldu. Tarayıcı üzerinde kayıtlı olan şifrelerinize ayarlar menüsündeki gizlilik kısmından erişebilirsiniz.

Sayfada bul özelliği daha da hızlandırıldı. Ctrl + Enter ile sayfalardaki yazıları hızlıca bulabilirsiniz. Razer Chroma entegrasyonu genişletildi. Razer marka kulaklıklar tarayıcıya entegre edildi. Son olarak Vivaldi 2.6 sürümünde tarayıcının daha hızlı çalışması için performans geliştirmeleri yapıldı.