9020 mAh Bataryaya Sahip Telefonun Fiyatı Sızdırıldı! 144Hz Ekranı Var

vivo, T5 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber T5 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Telefon bütçe dostu bir fiyat ile satışa sunulacak. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemci bulunacak. Ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo T5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5 Pro'nun 30 bin rupi (14 bin TL) ile 35 bin rupi (16 bin 422 TL) bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 28 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

vivo T5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V70, vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor fakat T4 Pro satılmıyor. Dolayısıyla T5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Planlarda bir değişiklik olursa yeni telefon Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığının altını çizelim.

vivo T5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Pro'nun nisan ayının ortasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan T4 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1.5K

: 1.5K Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Snapdragon 7s Gen 4

: Snapdragon 7s Gen 4 Batarya Kapasitesi: 9020 mAh

9020 mAh Hızlı Şarj : 90W

: 90W Ana Kamera : 50 MP Sony IMX882

: 50 MP Sony IMX882 Video Kaydı: 4K

4K Suya ve Toza Dayanıklılık : IP68 ve IP69 sertifikaları

: IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo T5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. T5 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan T4 Pro, 6,77 ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 5000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

T4 Pro'nun ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5000 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. . Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada yüksek yenileme hızı, Android telefonun akıcı bir ekran deneyimi sunmasını sağlıyor.

vivo T5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 2.7 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci Genshin Impact'i ortalama 30 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 7s Gen 4'ün OnePlus Turbo 6V, POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. T4 Pro'da Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

vivo T5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

T5 Pro, 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. T4 Pro'da ise 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj mevcut. Dolayısıyla yeni modelin batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

vivo T5 Pro'nun Kamera Özellikleri Neleri Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. T4 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, yardımcı lens ve 32 megpaiksel ön kamera tercih edilmişti. Bu bilgi göz önünde bulunduruluğunda yeni telefon da 32 megapiksel ön kamera ile gelebilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda vivo T5 Pro'nun orta segmentin en iddialı modellerden biri olacağını düşünüyorum. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada orta sınıf işlemci hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunacak.

Suya dayanıklılığın çok önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Dışarıdayken bazen hiç beklenmedik anlarda yağmur yağmaya başlayabiliyor. IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza dayanıklı olacak. Dolayısıyla kullanıcılar dışarıda yağmur yağarken "telefon acaba su geçirecek mi" endişesi yaşamayacak.