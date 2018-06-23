Volkswagen, Sıradan Bir Jetta’yı Hız Canavarına Dönüştürdü

Bu yılın başlarında 2019 model Volkswagen Jetta’nın ön incelemesine bakıldığında, aracın kompakt bir sedan olarak lüks yapısı ve üstün teknolojisi oldukça etkileyiciydi. Jetta’nın performansı ve hızı söz konusu olduğunda ise sıradan özelliklerinin etkileyici bir yanı yoktu. Jetta özellikle de hız rekoru kırmasını bekleyeceğimiz bir araç hiç değil ancak Volkswagen, Jetta ile tam olarak bunu yapmayı planlıyor.

Önümüzdeki Ağustos ayında Volkswagen, 2019 model modifiyeli bir Jetta’yı, Wendover-Utah’ta bulunan ünlü “Bonneville Salt Flats Speed Week” organizasyonuna götürmeye hazırlanıyor. 11-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan bu ünlü organizasyonda Volkswagen, modifiyeli Jetta’sı ile saatte 335 km’lik hız rekorunu geçmeye çalışacak.

Tabii ki Jetta’nın bu rekoru geçebilmesi için araçta birtakım modifikasyonlar yapıldı. Hız canavarına dönüştürülmek istenilen bu Jetta’ya, tam olarak egzotik bir yarış motoru olmasa da yeni bir motor takıldı. Motor, daha önce Golf ve diğer Volkswagen modellerinde kullanılan 2.0 litrelik turboşarjlı ve dört silindirli EA888 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Daha da önemlisi, bu motorun önümüzdeki dönemlerde Jetta GLI performans modelinde de kullanılacak olması. Şu anki GLI olmayan normal Jetta modeli, 1.4 litrelik turboşarjlı ve dört silindirli bir motora sahip. Bu motor 147 beygir gücüne ve 249 newton-metre torka sahip.

Volkswagen, hız canavarı Jetta’nın 550 beygir gücünde olduğunu açıkladı. Ancak Jetta GLI performans modelinin de buna yakın değerlerde bir beygir gücüne sahip olmasını beklemek yanlış olur. Çünkü GLI’nın beygir gücünün, şu anki GTI modelindeki 220 beygir gücüne yakın bir değerde olması bekleniyor. Jetta’da yapılan diğer modofikasyonlar ise aracın süspansiyon sisteminin alçaltılması, araca özel Salt Flats tekerleklerinin-lastiklerinin takılması ve önden çekişli bu aracın çekişini iyileştirmek için sınırlı kaymalı bir diferansiyel eklenmesi olarak göze çarpıyor. Volkswagen ayrıca, Jetta’nın 0.27'lik oldukça düşük sürtünme katsayısının, Bonneville’de kendilerine aerodinamik avantaj sağlayacağını söyledi.

Tüm bunların yanı sıra, yarış otomobilleri için standart bir prosedür olarak, Jetta’da sürücünün yer aldığı kabin bölümü, takla kafesi, özel emniyet kemerli yarış koltuğu ve yangın söndürme sistemi gibi ekstra güvenlik ekipmanlarıyla donatıldı. Ayrıca Jetta’nın ulaşacağı yüksek hızlardan sonra yavaşlamasına ve durmasına yardımcı olması için aracın arka kısmına bir çift paraşüt de yerleştirildi.

Volkswagen, Bonneville Salt Flats Speed Week organizasyonundaki hız denemesini 11-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Volkswagen’in Jetta GLI modelinin de önümüzdeki aylarda showroom’larda yerini alması bekleniyor. Jetta GLI modeli, modifikasyonlu hız canavarı Jetta kadar üstün bir performansa sahip olmasa da sıradan Jetta modelinin yeni ve daha üstün performanslı bir modeli olarak sürücüleri heyecanlandırması bekleniyor.