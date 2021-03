Fransız yayıncı, Watch Dogs: Legion adına bir erteleme duyurusunda daha bulundu. Eğer PC kullanıcısıysanız, bir süre daha beklemeniz gerekecek. Watch Dogs: Legion çevrimiçi modu PC’de ertelendi. Ancak Ubisoft henüz net bir tarih verememekle birlikte, en kısa sürede işlerin yoluna koyulacağının sözünü veriyor.

Daha önceden verilen bilgiler doğrultusunda kendi içinde farklı birkaç oynanış modu sunulacak. Beraberinizde üç arkadaşınız ile takım olarak, kooperatif modunda Londra şehrinin açık dünyasını gezebilecek ve herkesi örgütleyebileceksiniz. Birlikte görev yapabilecek ve şehrin sokaklarında yeni zorlu mücadelelerin üstesinden gelmenizin gerekeceği dinamik etkinlikler de olacak. Bunların yanı sıra, takım çalışmasının büyük önem arz edeceği Tactical Ops görevleri ve ilk PvP modu olacak Spiderbot Arena da çevrimiçi çok oyunculu moda dahil olacak. Spiderbot Arena, sekiz oyuncunun katılımda bulunacağı yoğun tempolu bir ölüm maçı deneyimi sunacak.

Eğer Sezon Kartı sahibiyseniz, yapay zekanın insan kararlarını etkilemesine olanak tanıyan bir algoritmanın peşine düşeceğiniz Guandian Protocol ve DedSec adını kullanan ve tabloid gazete sahibi olan işverenlerinin kurbanlarına şantaj yapman için kullanan bir grubu yakalamaya çalışacağınız Not in Our Name adı altındaki iki tek oyunculu göreve de erişim hakkınız olacak.

Watch Dogs: Legion Çevrimiçi Modu PC’de Gecikecek

Ubisoft tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, çevrimiçi modun PC versiyonunda bazı ekran kartlarında çökme sorunları yaşanıyormuş. Bu sorunlar çözülmeden yayınlamama kararı alan Fransız yayıncı, bahsi geçen modun 9 Mart 2021 tarihinde sadece konsollar üzerinden yayınlanacağını duyurdu.

Ancak konsolların tarafında da birtakım sıkıntılar mevcut. Öyle ki, çevrimiçi modun Tactical Ops görevlerinde de çeşitli çökme sorunlarının yaşandığı keşfedilmiş. Bu nedenle de bu görevler, 23 Mart 2021 tarihinden önce oyuncuların beğenisine sunulmayacakmış. Ayrıca PlayStation 4 ve PlayStation 5 tarafında oyun içi yazılı sohbetlerde sınırlandırmalar olacakmış ama sorunun çözümü üzerinde çalışılıyormuş.

Watch Dogs: Legion Konusu

Watch Dogs serisinin güncel oyunu Watch Dogs: Legion, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulmuştu. Özgürlük mücadelesi verdiğimiz oyunda, DedSec olarak Brexit sonrası Londra’ya gidiyor ve şehri baskıcı rejimin elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Seleflerinin aksine bu defa şehirdeki bütün bireyleri yönetebiliyor ve kendilerine özgü becerileri ve yetenekleri ile görevlerimizi tamamlayabiliyoruz.