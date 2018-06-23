Westworld Yapımcısı, “Fallout Shelter” Kodlarını Çalmakla Suçlanıyor

“Warner Bros.” ve “Behaviour Interactive”in geliştirdiği “Westworld” isimli mobil oyun geçtiğimiz günlerde Android için piyasaya çıkarıldı. Oyunun piyasaya çıkışı tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü Westworld oyunu, “Bethesda Game Studios”un “Fallout Shelter” oyununa oldukça benziyor. Hatta Bethesda, Westworld mobil oyununda Fallout Shelter'ın kaynak kodlarının kullanıldığını iddia ederek oyunun yapımcılarına dava açtı.

Davada, Fallout Shelter'ın tasarımının, oynanışının ve telif haklarıyla korunan bilgisayar ve kaynak kodlarının yasadışı kullanımıyla Warner Bros. ve Behaviour Interactive’in, Fallout Shelter’a çok benzeyen ve aynı özelliklere sahip bir mobil oyun geliştirdiği iddia ediliyor.

Bethesda, Fallout Shelter’ın ilk sürümlerinde yer alan ve oyun piyasaya çıkarılmadan önce giderilen bug’ların aynılarının Westworld’de de yer aldığını ve bunun kaynak kodlarının çalındığının göstergesi olduğunu söylüyor. Bethesda’ya göre, oyundaki arayüz aksiyonları, yakınlaştırma ve kaydırma sırasındaki animasyonlar ve oyundaki benzersiz geometri özellikleri de neredeyse birebir aynı yapıda.

Fallout Shelter isimli oyun, 2015 yılında Bethesda Game Studios ve Behaviour Interactive ortaklığı ile geliştirilmişti. Oyun kısa sürede büyük ilgi görerek oldukça popüler hale gelmişti. Daha sonrasında ise Behaviour Interactive, Westworld isimli oyunun geliştirilmesi için Warner Bros. ile işbirliği yapmıştı.

Bethesda açtığı davada, çizimlerini, tasarımlarını ve kaynak kodlarını çalmakla suçladığı Behaviour Interactive ve Warner Bros.’un tazminat ödemesini ve Westworld oyununun da derhal piyasadan kaldırılmasını talep ediyor.