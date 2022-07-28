Windows 11 Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor!

Microsoft, Windows 11 lisans kodu satmaya başladı. Bununla beraber Windows 11 Türkiye fiyatı belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi tarafından geliştirilen yeni Windows işletim sisteminin lisans kodu, sahip olduğu yüksek fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Yazılım devi Microsoft tarafından geliştirilen Windows 11, 5 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürüldü. Özellikle tasarım konusunda bambaşka bir deneyim sunan yeni işletim sistemi, bilgisayar kullanıcılarının bir kısmı tarafından çok beğenilirken bazı kullanıcılar pek beğenmedi.

Yeni işletim sistemi geçtiğimiz yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmüş olmasına rağmen lisans kodu satın alınamıyordu. Aylardır Microsoft'un web sayfalarında lisans kodu satın almanın bir yolu yoktu. Bu, bilgisayar toplayan kişilerin Windows 11 lisans kodunu satın alamamasına neden oluyordu.

ABD merkezli yazılım devi, yeni işletim sisteminin lisans kodlarını sessiz bir şekilde satışa sundu. Şirket tarafından atılan bu adım ile beraber söz konusu işletim sisteminin lisans kodlarının fiyat etiketi de belli oldu.

Windows 11 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Windows 11 Home: 2.699 TL

Windows 11 Pro: 3.899 TL

Yazılım devi tarafından sunulan yeni işletim sisteminin Türkiye fiyatı ise oldukça yüksek. Windows 11 Home sürümü için 2 bin 699 TL fiyat belirlendi. Windows 11 Pro versiyonunu satın almak isterseniz 3 bin 899 TL ödemeniz gerekiyor.

Windows 11 Home sürümünün fiyatı 139 dolar olarak belirlenirken Windows 11 Pro versiyonu ise 199,99 dolar ücret ile satışa sunuldu. Bu fiyat etiketleri Windows 10 Home ve Windows 11 Pro fiyatları ile aynı seviyede.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB

Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

TPM: TPM 2.0

Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük veya daha üzeri

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