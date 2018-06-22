Xiaomi'den Açılır Kapanır Çentikli Redmi 6 Pro

Xiaomi'nin 25 Haziran'da tanıtmayı planladığı Redmi 6 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Telefonun pek çok görselini paylaşan Çinli üretici, aynı zamanda telefonda isteğe bağlı olarak çentik yer alacağını dile getirdi. Yazılım yardımıyla çentiğin açılır kapanır şekilde tasarlandığı belirtildi.

Kısa süre önce Nokia X6 isimli telefonda gördüğümüz bu özelliği ilk olarak LG geliştirmişti; ancak yeni telefonunu bir türlü piyasaya sunamayan LG, elindeki bu kozu kaybetti. Açılır-kapanır çentiğe yer veren Xiaomi'nin, bu durumda kullanıcılara iki farklı seçenek sunduğu ve isteyen kullanıcılar çentikli de kullanabildiği söylendi.

Xiaomi Redmi 6 Pro Özellikleri

TENAA tarafından ise Redmi 6 Pro'nun teknik özellikleri de sızdırıldı. Modeli bilinmeyen 2.0 GHz hızında çalışan ve sekiz çekirdeğe sahip bir yonga setinden gücünü alacağı dile getirilen cihazın, 5.8 inç Full HD+ ekranı bulunuyor. Ayrıca 2GB RAM / 16GB dahili depolama veya 3GB RAM / 32GB dahili depolama seçenekleri de kullanıcılara sunulmuş durumda.

Ayrıca arka tarafta çift, önde ise tek kamera kurulumuna yer veren Redmi 6 Pro, sırasıyla 12MP + 5MP ve 5MP çözünürlüğe sahip kameralarla geliyor. Son olarak telefonda 4000 mAh batarya ve Android 8.1 Oreo boy gösteriyor. 25 Haziran Pazartesi günü duyurulacak olan Redmi 6 Pro'nun fiyat etiketi henüz belli değil.

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