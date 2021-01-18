Yerli Otomobil Fabrikası İçin Yüzlerce İşçi Alınacak!

Yerli otomobil fabrikası için yüzlerce personel alınacak. TOGG resmi Twitter hesabı üzerinden Gemlik’te yer alan tesisteki çalışmalara ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yerli Otomobil Fabrikası Ne Kadar İşçi Alacak?

Yerli ve milli elektrikli otomobil çok sayıda vatandaş tarafından merak içerisinde beklenirken yerli otomobil hakkındaki son gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan son açıklamada ise Gemlik’te yer alan tesiste yapılan çalışmalarla ilgili oldukça önemli bilgilere yer verildi.

Türkiye’nin Otomobili tarafından paylaşılan tweette “2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerine yer verildi. Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere ocak ayında 220 personelle sınırlı olmak üzere toplamda 1.500 personel işe alınacak.

Resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette ayrıca çalışmaların son durumu hakkında bilgi verici bir video da yayımlandı. Tweetin altına yerleştirilen videoda aşağıda yer alan ifadeler kullanıldı.

“Gemlik tesisimizin zemin güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana yüklenici firma “Yapı Merkezi” ile anlaşma imzalandı. Üst yapı için mobilizasyon alan çalışmaları başlatıldı. Üst yapı için ocak ayında 220, toplamda 1500 personel istihdam edilecek. Toplamda 1500 kişilik 9 yatakhane, 350 kişilik yemekhane sağlanacak.” “Alt yapı çalışmalarında son durum: 550 bin metreküp kazı, 225 bin metreküp yapısal dolgu, 30 bin 900 adet zemin güçlendirme kalonu. Boya, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin.”

2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik.



Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek.



Bizi izlemeye devam edin. #YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/DT9TiYaR0Y — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 18, 2021

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda yerli otomobilin çıkış tarihine ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, “Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz. Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz” ifadelerine yer vermişti.