YouTube'da 4K Video İzlemek Artık Ücretli Olabilir!

Dünyada ücretli abonelik sistemlerine rağbet her geçen gün artıyor. Reklam gelirlerinden daha fazlasını vadeden bu yöntem sayesinde firmalar düzenli ve güvenilir bir para kaynağı elde ediyor. Geçtiğimiz yıllarda reklamların olmadığı ve YouTube Music'in çalıştırılabildiği YouTube Premium hizmetini tanıtan Google, yakın zamanda bu hizmetin kapsamını genişletmek istiyor olabilir.

Ortaya çıkan bir bilgiye göre YouTube'a yüklenen 4K ve 8K çözünürlükteki videoları izlemek de artık YouTube Premium kapsamında olacak. Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre uygulamada görüntü ayarlarının içerisinde 4K çözünürlük için "Yükseltmek için dokunun" ifadesi, kısa sürede teknoloji camiasında yer edindi. Birçok kullanıcı tarafından bu ifadenin YouTube'un 4K videolar için para almak istediğiyle alakası olduğu kanısına varıldı.

Google Neyin Peşinde?

Reddit'te paylaşılan gönderi sonrasında birçok kullanıcı benzer bir durumla karşılaştığını ifade etti. Firmadan bu güncellemeyle alakalı henüz bir bilgi gelmedi. Görünüşe göre Google, kullanıcıları YouTube Premium almak için zorlamanın farklı yollarını deniyor olabilir.

Geçtiğimiz günlerde de firmanın artık 10 reklam göstereceğine dair bir ekran görüntüsü çıkmıştı. YouTube'un yeni şeyler denediğine artık kesin gözüyle bakabiliriz. Fakat tüm bu yenilikler sürekli olarak kullanıcılar tarafından olumsuzlukla karşılanıyor. YouTube'un sektördeki en büyük video sağlayacısı olması, Google'ın ellerine böyle bir güç verse de geçmişin de gösterdiği üzere internetin gazabını almak büyük markaların bile kaldırabileceği bir durum değil.

Öte yandan YouTube Premium ve beraberinde sunulan YouTube Music'in Spotify, Apple Music ve Amazon Music gibi rakiplerinin gerisinde kalması, firmayı radikal kararlar almaya sürükleyebilir. YouTube Premium yavaş yavaş abone sayısını artırsa da özellikle bilgisayar tarafında kullanılan reklam engelleyiciler, firmanın en büyük sorunlarından biri. Teknoloji devine kolaylıkla milyonlarca dolar kaybettiren bu yazılımlara karşı etkin bir savaş göstermeyen YouTube, çareyi reklam engelleyicilerin daha az bulunduğu akıllı telefon ve tabletlere yönelmekte buluyor.

Açıklanan bilgilere göre YouTube Premium kullanıcılarının çoğunluğu, telefon ve tablet üzerinde aktivite gösteriyor. Şimdilik 4K video izleme özelliğinin yalnızca YouTube Premium'a özel olmasının nasıl bir etkiye sebep olacağı bilinmiyor. Zaten genelde telefon üzerinde YouTube videoları 4K izlenmediği için Google'ın bu hareketinin arkasındaki asıl amaç, bilgisayar kullanıcılarını da YouTube Premium'a çekmek olabilir.