YouTube Dislike Sayısı Gizlemeyi Test Ediyor!

YouTube dislike sayısı gizlemeye başlayacağını duyurdu. Şirketin konu ile ilgili yayımladığı tweete göre YouTube videolarındaki beğenmeme sayısı doğrudan görüntülenemeyecek ve platformun üzerinde çalıştığı beğenmeme butonundan tüm YouTube kullanıcıları etkilenmeyecek.

YouTube, dün video paylaşım platformunda önemli bir değişikliği ortaya çıkaracak bir özelliği test etmeye başlayacağını duyurdu. Şirket, videoların hemen altında yer alan beğenmeme sayısını video paylaşım platformunun kullanıcılarından gizlemeye başlıyor.

Şirket, dislike sayılarının gösterilmediği birkaç farklı tasarımı içeren küçük bir test süreci başlatacağını ancak beğenmeme butonunun tamamen kaldırılmayacağını ifade etti.

Şirket, test sürecine ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamanın ardından amacının kullanıcıların beğenmedikleri videolarda söz konusu dislike butonunu kullanmalarını engellemek olmadığına işaret eden bir açıklama yaptı. İçerik oluşturucuları videonun beğenme ve beğenmeme sayısına yine erişebilecek ve dislike butonu, YouTube'un öneri algoritmasının gelişmesinde önemli rol oynamaya devam edecek.

Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube.