YouTube Dislike Sayısı Gizlemeyi Test Ediyor!

YouTube dislike sayısı gizlemeye başlayacağını duyurdu. Şirketin konu ile ilgili yayımladığı tweete göre YouTube videolarındaki beğenmeme sayısı doğrudan görüntülenemeyecek ve platformun üzerinde çalıştığı beğenmeme butonundan tüm YouTube kullanıcıları etkilenmeyecek.

YouTube Dislike Sayısı Neden Kalkıyor?

YouTube, dün video paylaşım platformunda önemli bir değişikliği ortaya çıkaracak bir özelliği test etmeye başlayacağını duyurdu. Şirket, videoların hemen altında yer alan beğenmeme sayısını video paylaşım platformunun kullanıcılarından gizlemeye başlıyor.

Şirket, dislike sayılarının gösterilmediği birkaç farklı tasarımı içeren küçük bir test süreci başlatacağını ancak beğenmeme butonunun tamamen kaldırılmayacağını ifade etti.

Şirket, test sürecine ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamanın ardından amacının kullanıcıların beğenmedikleri videolarda söz konusu dislike butonunu kullanmalarını engellemek olmadığına işaret eden bir açıklama yaptı. İçerik oluşturucuları videonun beğenme ve beğenmeme sayısına yine erişebilecek ve dislike butonu, YouTube'un öneri algoritmasının gelişmesinde önemli rol oynamaya devam edecek.

Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube. — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

YouTube, beğenmeme sayısını gizleme fikrinin içerik oluşturuculardan geldiğini belirtti. Şirketin açıklamasında içerik oluşturucularının isteklerinin dikkate alındığı ve dislike sayısının göründüğü ve görünmediği farklı tasarımların test edilmeye başlandığı bilgilerine yer verildi.

YouTube'da özellikle son birkaç sene içinde sevilmeyen kişilerin kanallarındaki videolarında kullanılan dislike butonu çoğu YouTuber'ın geri planda kalmasına yol açmış ve sayının çok fazla olması diğer kullanıcıların da butonu kullanmasına neden olmuştu. Öte yandan beğenmeme sayısını görmenin faydalarını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Kullanıcılar videonun "clickbait" yani tık tuzağı bir video olduğunu belirtmek, yanıltıcı bilgi içerdiğini göstermek için beğenmeme butonunu kullanabiliyor. Dislike sayısı çok yüksek olan bir video eğer bu unsurlardan ötürü dislike almışsa videoyu izlemeye başlayacak kullanıcı da zamanının çalınmasının önüne geçebiliyor.

YouTube yeni tasarımı gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Ekran görüntüsünde beğenmeme sayısının altında sayı yokken beğenme sayısının altında ise var. YouTube söz konusu değişiklikten birçok kişinin etkilenebileceğini söyledi ancak buna tüm kullanıcıların maruz kalmayacağının da altını çizdi.

YouTube'un videolardaki beğenme sayısını kaldırma hakkında şu an kesin bir kararı yok. Bu test sırasında elde edilen geri bildirimler, YouTube'un söz konusu tasarımı daha geniş kapsamlı bir şekilde ele alıp almayacağının belirlenmesine yardımcı olacaktır.