Zeki İnsanlar Bu Müzikleri Tercih Ediyor!

IQ seviyesi ile müzik türleri arasındaki bağlantıyı inceleyen bilim insanları, yüksek IQ puanına sahip kişilerin tercih ettiği müzik türünü belirledi. Çalışmada, enstrümantal müzikleri tercih edenlerin, sözlü şarkıları tercih edenlerden daha zeki olabileceği ortaya çıktı.

Araştırma, Oxford Brookes Üniversitesi'nde görevli Elena Racevska'nın önderliğinde yapıldı ve katılan 467 öğrenciye bir zeka testi uygulandı. Zeka testinden sonra da öğrencilerden müzik türlerini tercihlerine göre sıralamaları istendi.

Zeka testinde en yüksek IQ puanlarını alan öğrencilerin, genellikle enstrümantal müzikleri tercih etmesi dikkat çekti.

Farklı Şeyler Arıyorlar

Söz konusu çalışmanın aynı zamanda Savanna-IQ hipoteziyle de örtüştüğü belirtiliyor. Çünkü Savanna-IQ hipotezine göre, daha zeki bireyler genel olarak daha alışılmadık şeyler arıyor.

Evolutionary Biological Sciences adlı bilimsel yayında da paylaşılan bu araştırma, şarkı sözü gibi belirgin içerikleri daha az içeren müzik türlerinin, zeki kişiler tarafından daha çok tercih edildiğini gösteriyor.