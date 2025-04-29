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Alibaba.com APK

Alibaba.com APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 846
  • DOSYA BOYUTU 102 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Alibaba.com
  • İndir

Alibaba.com APK, şirket sahiplerinin kurumsal alışveriş yapmak için kullanabilecekleri bir uygulamadır.

Elifcan Mehekli Çakmak
Elifcan Mehekli Çakmak -

Alibaba.com APK, bildiğiniz gibi internet tabanlı, Çin'de kurulan ve işleyen çok ünlü ve popüler bir kurumsal alışveriş şirketidir. Alibaba.com, dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden bir tanesidir.

Bir e-ticaret firması olan Alibaba.com dış ticaret ile ilgilenenler için olmazsa olmaz bir b2b (şirketler arası pazarlama) şirketidir. Şimdi artık Android cihazlar için yenilenen uygulaması ile nerede olursanız olun Alibaba'ya ulaşabilirsiniz.

Alibaba.com APK indir

2 milyondan fazla tedarikçi ve 270 milyondan fazla ürünü bulabileceğiniz bu uygulama ile aradığınız her ürünü kolayca bulabilirsiniz. Eğer siz de Alibaba.com'u aktif olarak kullanıyor ya da kullanmak istiyorsanız, bu uygulamayı indirip denemenizi tavsiye ederim.

Alibaba.com Uygulaması Özellikleri

  • Kolay arama özelliği.
  • Direk cihazınızdan sipariş verme.
  • Kişiselleştirilmiş ürün tavsiyeleri.
  • Favori ürünlerinizi kaydetme.
  • Tedarikçilerle direk uygulama üzerinden görüşme.
  • Tedarikçi kotalarını görme.