Alibaba.com APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 846
- DOSYA BOYUTU 102 MB
- Üretici Alibaba.com
-
Alibaba.com APK, şirket sahiplerinin kurumsal alışveriş yapmak için kullanabilecekleri bir uygulamadır.
Alibaba.com APK, bildiğiniz gibi internet tabanlı, Çin'de kurulan ve işleyen çok ünlü ve popüler bir kurumsal alışveriş şirketidir. Alibaba.com, dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden bir tanesidir.
Bir e-ticaret firması olan Alibaba.com dış ticaret ile ilgilenenler için olmazsa olmaz bir b2b (şirketler arası pazarlama) şirketidir. Şimdi artık Android cihazlar için yenilenen uygulaması ile nerede olursanız olun Alibaba'ya ulaşabilirsiniz.
Alibaba.com APK indir
2 milyondan fazla tedarikçi ve 270 milyondan fazla ürünü bulabileceğiniz bu uygulama ile aradığınız her ürünü kolayca bulabilirsiniz. Eğer siz de Alibaba.com'u aktif olarak kullanıyor ya da kullanmak istiyorsanız, bu uygulamayı indirip denemenizi tavsiye ederim.
Alibaba.com Uygulaması Özellikleri
- Kolay arama özelliği.
- Direk cihazınızdan sipariş verme.
- Kişiselleştirilmiş ürün tavsiyeleri.
- Favori ürünlerinizi kaydetme.
- Tedarikçilerle direk uygulama üzerinden görüşme.
- Tedarikçi kotalarını görme.
Alibaba.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 102
- DOSYA BOYUTU 195.6 MB
- Üretici Alibaba.com
-
Alibaba.com, bireysel kullanıcıların ve kurumsal şirketlerin alışveriş yapmak için kullanabilecekleri bir uygulamadır.
Alibaba.com iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz, popüler kurumsal satın alma platformunun resmi mobil uygulamasıdır. Alibaba.com toptan ve yurt dışından satış yapan herkesin bildiği dünyanın en büyük satış şirketlerinden bir tanesidir.
Alibaba.com, kurumsal bir şirketler arası pazarlama şirketi yani kısaca bir b2b'dir. Alibaba.com'da 2 milyondan fazla tedarikçi ve 270 milyondan fazla ürün bulunmaktadır. Şimdi artık iOS cihazlarınızdan da ne zaman ve nerede olursa olsun bu websitesine kolayca ulaşma şansına sahipsiniz.
Alibaba.com uygulamasının öne çıkan Özellikleri:
- Kolay arama özelliği.
- Direk cihazınızdan sipariş verme.
- Kişiselleştirilmiş ürün tavsiyeleri.
- Favori ürünlerinizi kaydetme.
- Tedarikçilerle direk uygulama üzerinden görüşme.
- Tedarikçi kotalarını görme.
Alibaba.com İndir
Hem tedarikçi hem de alıcıların bu uygulamayı beğenerek kullanacağına inanıyorum. Bu yüzden siz de Alibaba.com'un mobil uygulamasını indirip denemelisiniz.