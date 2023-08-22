Hemen Amnesia A Machine For Pigs indirin ve bu korku dolu oyunu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Chinese Room tarafından geliştirilen ve Frictional Games tarafından yayınlanan Amnesia A Machine For Pigs, serinin ikinci oyunudur. Tek kişilik korku oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk serilerden biri olan Amnesia serisinin de ikinci oyunudur.

Amnesia’nın ilk oyunu Frictional Games tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştı. Korku oyunları konusunda tecrübeli bir ekip olan Frictional Games ikinci oyunda geliştirici koltuğuna The Chinese Room isimli firmayı oturttu. İlk oyun kadar büyük başarı elde edemese de fena bir oyun olmayan, ilk oyunun izinden giden Amnesia A Machine For Pigs ortalamanın üzerinde bir oyun oldu.

19. yüzyılın sonlarında, Londra’da geçen bu oyunda sanayici ve mucit olan Oswald Mandus adındaki bir karakteri yönlendiriyoruz. Bu karakterimiz bazı paranormal olaylar yaşar ve sonrasında bunları araştırmaya başlar. Korku ve gerilim dolu bir maceraya adım atan Oswald Mandus etrafı keşfetmeye ve olayları çözmeye çalışır.

Amnesia A Machine for Pigs İndir

Hemen Amnesia A Machine For Pigs indirin ve bu köklü serinin ikinci oyunu ile korku dolu saatler yaşayın.

Amnesia A Machine for Pigs Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista

İşlemci : Intel Core i3 / AMD A6 CPU ya da eşdeğeri

: Intel Core i3 / AMD A6 CPU ya da eşdeğeri Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 200 / AMD Radeon HD 5000

: NVIDIA GeForce 200 / AMD Radeon HD 5000 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan