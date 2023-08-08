Amnesia: Rebirth ile korkularınızla yüzleşin. Bu psikolojik korku oyununda canavarlardan ve karanlıktan uzak durun.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku oyunları konusunda uzmanlaşmış bir ekip olan Frictional Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Amnesia: Rebirth, serinin 3. oyunudur. Önceki Amnesia oyunları çok sevildi ve geliştirici ekip bu markayı daha da ileriye taşıma kararı aldı.

Amnesia: Rebirth’ta kendimizi çölün ortasında uyanırken buluyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışırken kendinizi korkunç yaratıkların arasında ve karanlık mağaralarda buluyorsunuz.

Bir hikayeyi takip ettiğiniz bu oyunda çeşitli bulmacalar da var. 8-10 saatte bitirebileceğiniz bir oyun olan Amnesia: Rebirth, korku oyunları seven pek çok kişiyi tatmin edecek bir oyundur.

Görsellik bakımından yeterli bir oyun olan Amnesia: Rebirth’te atmosfer ve seslendirme ise tam beklendiği gibi, son derece gergin.

Amnesia: Rebirth İndir

Hemen Amnesia: Rebirth indirin ve korkularınızla bir an önce yüzleşin. Çölün ortasında hayatta kalın ve karanlıklarda çok kalmamaya çalışın.

Amnesia: Rebirth Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 / 8 / 10, 64-bit

: Windows 7 / 8 / 10, 64-bit İşlemci : Core i3 / AMD FX 2.4Ghz

: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630

: OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan