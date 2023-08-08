Amnesia: Rebirth
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 35000.00 MB
- Üretici Frictional Games
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Amnesia: Rebirth ile korkularınızla yüzleşin. Bu psikolojik korku oyununda canavarlardan ve karanlıktan uzak durun.
Korku oyunları konusunda uzmanlaşmış bir ekip olan Frictional Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Amnesia: Rebirth, serinin 3. oyunudur. Önceki Amnesia oyunları çok sevildi ve geliştirici ekip bu markayı daha da ileriye taşıma kararı aldı.
Amnesia: Rebirth’ta kendimizi çölün ortasında uyanırken buluyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışırken kendinizi korkunç yaratıkların arasında ve karanlık mağaralarda buluyorsunuz.
Bir hikayeyi takip ettiğiniz bu oyunda çeşitli bulmacalar da var. 8-10 saatte bitirebileceğiniz bir oyun olan Amnesia: Rebirth, korku oyunları seven pek çok kişiyi tatmin edecek bir oyundur.
Görsellik bakımından yeterli bir oyun olan Amnesia: Rebirth’te atmosfer ve seslendirme ise tam beklendiği gibi, son derece gergin.
Amnesia: Rebirth İndir
Hemen Amnesia: Rebirth indirin ve korkularınızla bir an önce yüzleşin. Çölün ortasında hayatta kalın ve karanlıklarda çok kalmamaya çalışın.
En İyi Tek Kişilik Korku Oyunları
Korku türü tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Pek çok tek kişilik korku oyunu tekrardan gündeme geldi. Bazılarının yeniden yapımı söz konusu bazılarının da devamı önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacak.
Amnesia: Rebirth Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10, 64-bit
- İşlemci: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Atmosfer gayet iyi
Hikaye ilgi çekici
Türkçe dil desteğinin olmayışı