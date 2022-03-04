GeoGebra Classic
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici GeoGebra
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Akıllı telefonunuzda GeoGebra Classic ile matematiksel işlemler yapabileceksiniz.
Akıllı telefonların getirdiği pek çok özellik günlük hayatta işlerimizi kolaylaştırmaya devam ediyor. Her geçen gün akıllı telefonların hayatımızdaki önemi artmaya devam ederken getirdiği pek çok özellikte hayatımızdaki yerini alıyor. Akıllı telefonlar üzerinden fatura ödeme işlemi, fotoğraf çekinme, videolar düzenleme, oyunlar oynama gibi pek çok işlemi gerçekleştirirken yeri geldiğinde de eğitim içerikli uygulamalardan yararlanıyoruz. Google Play ve App Store üzerinde yayınlanan GeoGebra Classic kullanıcılara akıllı telefonları üzerinde matematik ve geometri öğrenme fırsatı sunuyor.
GeoGebra Classic APK ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda kullanıcılara sunuldu. 3D grafik açılarına sahip olan başarılı uygulama kullanıcılara matematik ve geometri alanlarında pek çok bilgiyi öğrenme fırsatı veriyor. Sayısal bölüm okuyan öğrencilerin epey işine yarayan uygulama da pek çok özellikte ücretsiz olarak sunuluyor. Düzenli olarak güncellemeler de almaya devam eden uygulama, aldığı bu güncellemeler ile de yepyeni özelliklere kavuşuyor.
GeoGebra Classic APK Özellikleri
- 3D grafik açıları,
- Elektronik tablolar,
- Geometri ve matematik içerikleri,
- Grafik çizebilme imkanı,
- Ücretsiz,
- Android ve iOS sürüm,
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip olan başarılı uygulama GeoGebra Classic, eğitim uygulamaları arasında yer alıyor. Kullanıcılara kendi grafiklerini çizebilme ve matematik alanında kendilerini geliştirme fırsatı veren yapım, geometri içerikleri ile sayısal bölümü öğrencilerinin yüzünü güldürüyor. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan uygulama da kullanıcılara pek çok özellik sunuluyor. Bu özelliklerden bir tanesi de elektronik tablolar oluyor. Kullanıcılar çizdikleri tabloları elektronik olarak da görüntüleyebiliyorlar.
Google Play üzerinde 1 milyondan fazla kez indirilen GeoGebra Classic APK, günümüzde ülkemizden de kullanıcılara ev sahipliği yapıyor. Google Play’de eğitim uygulamaları arasında üst sıralarda bulunan uygulama, başarılı gidişatına devam ediyor.
GeoGebra Classic APK İndir
Google Play üzerinde 4.2 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım, hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.
GeoGebra Classic
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 46.50 MB
- Üretici GeoGebra
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GeoGebra Classic ile telefonunuzda matematiksel işlemler yapabilecek, sonuçları görebileceksiniz.
Pandemi süreciyle birlikte hayatımızı artık uzaktan idare eder olduk. Günümüzde pek çok şirket pandemi nedeniyle uzaktan çalışmaya geçerken yer yer eğitim süreci de uzaktan yapılıyor. Korona virüsü hala ülkemizde ve dünya da varlığını sürdürürken internet kullanımı da artmaya devam ediyor. Günümüzde insanlar artık pek çok işi online ortamlarda gerçekleştiriyor. Bazen eğitim videoları internetten izleniyor bazen de faturalar online ortamlarda ödeniyor. Eğitim uygulamaları arasında yer alan GeoGebra Classic pandemi sürecinde en çok indirilen eğitim uygulamaları arasında yer alıyor.
Bünyesinde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama, içeriğinde matematik ve geometri içerikleri bulunduruyor. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama ülkemizden de geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Kullanıcılara pek çok özelliği ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı veren başarılı yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.
GeoGebra Classic Özellikleri
- 3D grafikler,
- Elektronik tablolar,
- Veri analizi,
- Cebir, matematik ve geometri problemleri,
- Ücretsiz kullanım,
Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan GeoGebra Classic, eğitim uygulamaları arasında yer alıyor. Bünyesinde kullanıcılara çeşitli problemleri çözme ve elektronik tablolarda görüntüleme imkanı veren yapım, günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ülkemizde de epey yaygın olan uygulama sayesinde kullanıcılar matematik ve geometri soruları çözebiliyor, cebir alanında kendilerini geliştirebiliyorlar. Birbirinden farklı özellikleri de deneyimleme şansı veren yapım, olasılık alanında da pek çok içeriklere sahip.
Kullanıcılar uygulama ekranında basit parmak hareketleri ile tablolar çizebilecek, problemler üzerinde yazma çizme işlevselliğinden yararlanabilecekler. Ücretsiz olarak kullanılan uygulama da sonuçları kaydedebilir ve diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.
GeoGebra Classic İndir
Uygulamayı Android için Google Play, iOS için ise App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.