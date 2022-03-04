Akıllı telefonunuzda GeoGebra Classic ile matematiksel işlemler yapabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonların getirdiği pek çok özellik günlük hayatta işlerimizi kolaylaştırmaya devam ediyor. Her geçen gün akıllı telefonların hayatımızdaki önemi artmaya devam ederken getirdiği pek çok özellikte hayatımızdaki yerini alıyor. Akıllı telefonlar üzerinden fatura ödeme işlemi, fotoğraf çekinme, videolar düzenleme, oyunlar oynama gibi pek çok işlemi gerçekleştirirken yeri geldiğinde de eğitim içerikli uygulamalardan yararlanıyoruz. Google Play ve App Store üzerinde yayınlanan GeoGebra Classic kullanıcılara akıllı telefonları üzerinde matematik ve geometri öğrenme fırsatı sunuyor.

GeoGebra Classic APK ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda kullanıcılara sunuldu. 3D grafik açılarına sahip olan başarılı uygulama kullanıcılara matematik ve geometri alanlarında pek çok bilgiyi öğrenme fırsatı veriyor. Sayısal bölüm okuyan öğrencilerin epey işine yarayan uygulama da pek çok özellikte ücretsiz olarak sunuluyor. Düzenli olarak güncellemeler de almaya devam eden uygulama, aldığı bu güncellemeler ile de yepyeni özelliklere kavuşuyor.

GeoGebra Classic APK Özellikleri

3D grafik açıları,

Elektronik tablolar,

Geometri ve matematik içerikleri,

Grafik çizebilme imkanı,

Ücretsiz,

Android ve iOS sürüm,

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip olan başarılı uygulama GeoGebra Classic, eğitim uygulamaları arasında yer alıyor. Kullanıcılara kendi grafiklerini çizebilme ve matematik alanında kendilerini geliştirme fırsatı veren yapım, geometri içerikleri ile sayısal bölümü öğrencilerinin yüzünü güldürüyor. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan uygulama da kullanıcılara pek çok özellik sunuluyor. Bu özelliklerden bir tanesi de elektronik tablolar oluyor. Kullanıcılar çizdikleri tabloları elektronik olarak da görüntüleyebiliyorlar.

Google Play üzerinde 1 milyondan fazla kez indirilen GeoGebra Classic APK, günümüzde ülkemizden de kullanıcılara ev sahipliği yapıyor. Google Play’de eğitim uygulamaları arasında üst sıralarda bulunan uygulama, başarılı gidişatına devam ediyor.

GeoGebra Classic APK İndir

Google Play üzerinde 4.2 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım, hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.