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Deezer

Deezer

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 4,198
  • DOSYA BOYUTU 14.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Deezer
  • İndir

Deezer, Windows 10 cihazlarınızdan 35 milyon yerli ve yabancı şarkıya ulaşabileceğiniz müzik dinleme servisi.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Deezer, ülkemizde Spotify, Apple Music, Tidal’ın gölgesinde kalsa da alternatifleriniz arasına almanız gerektiğini düşündüğüm oldukça başarılı çevrimiçi ve çevrimdışı müzik dinleme uygulaması.

Windows platformunda evrensel uygulama olarak karşımıza çıkan Deezer’da yerli ve yabancı 35 milyondan fazla bulunuyor. Tabii ki yabancı şarkıcıların albümlerini daha rahat bulabiliyorsunuz. Albümlerin yanı sıra Deezer editörlerinin hazırladığı farklı tarzlara, ruh haline yönelik çalma listeleri de yer alıyor. Favori parçalarınızı seçip tamamen kendi zevkinize göre çalma listeleri de oluşturabiliyorsunuz ancak bu özelliği kullanabilmeniz için Premium+ üyeliğe geçmeniz gerekiyor.

Deezer Özellikleri:

  • 35 milyon yerli ve yabancı parça
  • Sınırsız ve ücretsiz müzik
  • Çevrimdışı dinleme (Premium+ üyeliği gerektiriyor)
  • Müzik trendlerini keşfetme
  • Binlerce radyo kanalı
  • Tek bir üyelikle tüm platformlardaki hesaba erişme
  • Müzik arşivi oluşturma

Not: Deezer Windows 10 sürümü beta aşamasındadır. Çeşitli hatalarla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel.