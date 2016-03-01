Deezer APK Android müzik dinleme programıdır. Ücretsiz müzik dinlemek için Deezer Free, çevrimdışı ve reklamsız müzik için Premium, en iyi kalite için HiFi deneyin.

Can Çevrim - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deezer APK Android için müzik dinleme uygulaması, müzik indirme programı olarak Google Play’de yerini alıyor.

90 milyondan fazla lisanslı parça, 30.000’in üzerinde radyo kanalı, 100 milyon çalma listesi ile müzik severlere Spotify, Apple Music kadar zengin içerik sunuyor. Spotify gibi ücretsiz de müzik dinleme seçeneği sunan Deezer, premium tarafında HiFi kalitede müzik dinleme keyfi yaşatıyor.

Deezer Nedir?

Deezer, Dünya genelinde 90 milyondan fazla şarkı ve podcast’ler ve diğer ses içeriklerine erişmenizi sağlayan bir müzik akışı uygulaması. Windows PC, Mac bilgisayar, web tarayıcı, oyun konsolları, akıllı hoparlörler, akıllı TV gibi pek çok platformda müzik dinlemeye izin veriyor.

Ücretsiz olarak çevrimiçi müzik dinleyebilir, en sevdiğiniz şarkıları toplayıp çalma listeleri oluşturabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilir, tüm favori müziklerinizi indirebilir ve internetsiz dinleyebilirsiniz.

Deezer müzik çalar, şarkılara ve podcast yayınlarına sınırsız erişim sunuyor. WiFi gerekmez, şarkıları indirip evde veya dışarıda hareket halindeyken çevrimdışı müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Deezer APK İndir

Ücretsiz abonelik seçeneği olan Deezer Free, WiFi ve hücresel veri bağlantısı üzerinden 128 kbps gibi düşük hızda ses akışı sağlıyor. Ücretli abonelik Deezer Premium, 320 kbps’ye kadar kalitede müzik dinleme sunuyor. Deezer Android uygulaması, önemli müzik etkinliklerinden haberdar eden harika bir bildirim sistemine sahip. Kendi MP3 dosyalarınızı da yükleyip dinleyebiliyorsunuz ancak mp3 dosyalarını yalnızca web ve masaüstü sürümde aktarabiliyorsunuz.

Deezer, tümü incelemeye değer kapsamlı seçim ve öneri kategorileri sunuyor. Dünyanın her yerinden en iyi 100 şarkı ve haftanın en yeni seçimleri, yeni dans, yeni rap, haftalık radar gibi çeşitli çalma listesi kategorilerine ayrılmış en popüler trend müziklerden koleksiyonlar sunuyor. Deezer, siyasetten komediye, yaşam tarzına kadar geniş bir konu yelpazesinde yüzlerce orijinal podcast yayınıyla etkiliyor.

Müzik akış platformu, canlı izleyici önünde kaydedilen EP’ler olan Deezer Sessions ile dikkat çekici. Dua Lipa gibi sevilen isimlerin katıldığı Deezer Sessions’da müziği sesli olarak dinleyebiliyor veya performansları video şeklinde izleyebiliyorsunuz. Özel podcast’ler, seçili çalma listeleri de içeren Deezer Originals bölümünden buraya erişebiliyorsunuz.

Deezer’ın da iHeartRadio gibi önemli sayıda aslında dünyanın her yerinden yüzlerce canlı radyo istasyonu var. Dünyanın dört bir yanından jazz, haberler, pop, nostaljik şarkıların çaldığı kanallar mevcut. Canlı radyonun doğası gereği şarkıları atlayamıyorsunuz çünkü parçalar Deezer tarafından değil, istasyon tarafından çalınıyor.

Deezer APK Android Özellikleri

90 milyon şarkıyı ücretsiz dinleyin.

SongCatcher ile adını bilmediğiniz şarkıları bulun.

ile adını bilmediğiniz şarkıları bulun. Karışık moduyla yeni şarkılar keşfedin.

Şarkı sözleri ile çalarken söyleyin.

ile çalarken söyleyin. Tür ve ruh haline göre çalın.

Flow ile kişiselleştirilmiş öneriler alın.

Favoriler listenize şarkılar ekleyin.

Çalma listeleri keşfedin ve kendi çalma listelerinizi oluşturun.

Ortak çalma listeleri oluşturun.

Uyku zamanlayıcı özelliğiyle müziğinizi durdurmak için bir zaman seçin.

özelliğiyle müziğinizi durdurmak için bir zaman seçin. En sevdiğiniz şarkıları veya podcast’leri sosyal medyada paylaşın.

Radyo istasyonlarını, ses kanallarını ve podcast’leri dinleyin.

Deezer Premium APK

Deezer Premium, reklamsız müzik dinleme, müzik indirme ve çevrimdışı çalma, sınırsız şarkı geçme, 1411 kbps kayıpsız kalitede ses, milyonlarca FLAC parça, üst seviye ses sistemleriyle uyumluluk gibi ayrıcalıklar sunar. Deezer Premium, aylık veya yıllık abonelik seçeneğiyle sunulur, APK olarak indirmemenizi tavsiye ederiz. Deezer Premium, 1 ay ücretsiz sonrasında aylık 17.99 TL. Deezer 3 ay ücretsiz gibi ara ara kampanyalar da düzenliyor.

Deezer Premium ile tüm sevdiğiniz içerikleri reklam kesintisi olmadan dinlersiniz. Müzik ve podcast’leri indirip internet bağlantısı olmadan dinleyebilirsiniz. İstediğiniz şarkıyı çalıp sınırsız şarkı atlamanın keyfini çıkarırsınız. Yüksek kaliteli sesle müziğin keyfini çıkarırsınız. SongCatcher ile bir yerde duyduğunuz şarkının ismini bulabilir, şarkı sözleri ile hem çalıp hem söylersiniz.

Deezer Ücretli mi?

Deezer, Spotify gibi ücretsiz müzik dinleme seçeneği de sunan bir müzik akış platformu. Müzik, podcast’ler ve radyoyla birlikte kullanıcı için hazırlanmış öneriler sunan Deezer Free, ücretsiz müzik dinlemek isteyenler için. Reklamsız deneyim, istediğiniz şarkıyı seçip dinleme, çevrimdışı dinleme, yüksek kaliteli ses için premium üyeliğe geçmeniz gerekiyor. HiFi, Deezer’ın en üst seviye müzik deneyimi yaşatan paketi. Deezer HiFi, Premium üyeliğinin tüm avantajlarının yanında yüksek doğrulukta ses sunuyor. Sonos, Sony, Harman Kardon, Denon ve daha birçok ses cihazı destekleniyor.