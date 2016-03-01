Deezer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,198
- DOSYA BOYUTU 14.00 MB
- Üretici Deezer
-
Deezer, Windows 10 cihazlarınızdan 35 milyon yerli ve yabancı şarkıya ulaşabileceğiniz müzik dinleme servisi.
Deezer, ülkemizde Spotify, Apple Music, Tidal’ın gölgesinde kalsa da alternatifleriniz arasına almanız gerektiğini düşündüğüm oldukça başarılı çevrimiçi ve çevrimdışı müzik dinleme uygulaması.
Windows platformunda evrensel uygulama olarak karşımıza çıkan Deezer’da yerli ve yabancı 35 milyondan fazla bulunuyor. Tabii ki yabancı şarkıcıların albümlerini daha rahat bulabiliyorsunuz. Albümlerin yanı sıra Deezer editörlerinin hazırladığı farklı tarzlara, ruh haline yönelik çalma listeleri de yer alıyor. Favori parçalarınızı seçip tamamen kendi zevkinize göre çalma listeleri de oluşturabiliyorsunuz ancak bu özelliği kullanabilmeniz için Premium+ üyeliğe geçmeniz gerekiyor.
Deezer Özellikleri:
- 35 milyon yerli ve yabancı parça
- Sınırsız ve ücretsiz müzik
- Çevrimdışı dinleme (Premium+ üyeliği gerektiriyor)
- Müzik trendlerini keşfetme
- Binlerce radyo kanalı
- Tek bir üyelikle tüm platformlardaki hesaba erişme
- Müzik arşivi oluşturma
Not: Deezer Windows 10 sürümü beta aşamasındadır. Çeşitli hatalarla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel.
Deezer APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,261
- DOSYA BOYUTU 26.36 MB
- Üretici Deezer
-
Deezer APK Android müzik dinleme programıdır. Ücretsiz müzik dinlemek için Deezer Free, çevrimdışı ve reklamsız müzik için Premium, en iyi kalite için HiFi deneyin.
Deezer APK Android için müzik dinleme uygulaması, müzik indirme programı olarak Google Play’de yerini alıyor.
90 milyondan fazla lisanslı parça, 30.000’in üzerinde radyo kanalı, 100 milyon çalma listesi ile müzik severlere Spotify, Apple Music kadar zengin içerik sunuyor. Spotify gibi ücretsiz de müzik dinleme seçeneği sunan Deezer, premium tarafında HiFi kalitede müzik dinleme keyfi yaşatıyor.
Deezer Nedir?
Deezer, Dünya genelinde 90 milyondan fazla şarkı ve podcast’ler ve diğer ses içeriklerine erişmenizi sağlayan bir müzik akışı uygulaması. Windows PC, Mac bilgisayar, web tarayıcı, oyun konsolları, akıllı hoparlörler, akıllı TV gibi pek çok platformda müzik dinlemeye izin veriyor.
Ücretsiz olarak çevrimiçi müzik dinleyebilir, en sevdiğiniz şarkıları toplayıp çalma listeleri oluşturabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilir, tüm favori müziklerinizi indirebilir ve internetsiz dinleyebilirsiniz.
Deezer müzik çalar, şarkılara ve podcast yayınlarına sınırsız erişim sunuyor. WiFi gerekmez, şarkıları indirip evde veya dışarıda hareket halindeyken çevrimdışı müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
Deezer APK İndir
Ücretsiz abonelik seçeneği olan Deezer Free, WiFi ve hücresel veri bağlantısı üzerinden 128 kbps gibi düşük hızda ses akışı sağlıyor. Ücretli abonelik Deezer Premium, 320 kbps’ye kadar kalitede müzik dinleme sunuyor. Deezer Android uygulaması, önemli müzik etkinliklerinden haberdar eden harika bir bildirim sistemine sahip. Kendi MP3 dosyalarınızı da yükleyip dinleyebiliyorsunuz ancak mp3 dosyalarını yalnızca web ve masaüstü sürümde aktarabiliyorsunuz.
Deezer, tümü incelemeye değer kapsamlı seçim ve öneri kategorileri sunuyor. Dünyanın her yerinden en iyi 100 şarkı ve haftanın en yeni seçimleri, yeni dans, yeni rap, haftalık radar gibi çeşitli çalma listesi kategorilerine ayrılmış en popüler trend müziklerden koleksiyonlar sunuyor. Deezer, siyasetten komediye, yaşam tarzına kadar geniş bir konu yelpazesinde yüzlerce orijinal podcast yayınıyla etkiliyor.
Müzik akış platformu, canlı izleyici önünde kaydedilen EP’ler olan Deezer Sessions ile dikkat çekici. Dua Lipa gibi sevilen isimlerin katıldığı Deezer Sessions’da müziği sesli olarak dinleyebiliyor veya performansları video şeklinde izleyebiliyorsunuz. Özel podcast’ler, seçili çalma listeleri de içeren Deezer Originals bölümünden buraya erişebiliyorsunuz.
Deezer’ın da iHeartRadio gibi önemli sayıda aslında dünyanın her yerinden yüzlerce canlı radyo istasyonu var. Dünyanın dört bir yanından jazz, haberler, pop, nostaljik şarkıların çaldığı kanallar mevcut. Canlı radyonun doğası gereği şarkıları atlayamıyorsunuz çünkü parçalar Deezer tarafından değil, istasyon tarafından çalınıyor.
Deezer APK Android Özellikleri
- 90 milyon şarkıyı ücretsiz dinleyin.
- SongCatcher ile adını bilmediğiniz şarkıları bulun.
- Karışık moduyla yeni şarkılar keşfedin.
- Şarkı sözleri ile çalarken söyleyin.
- Tür ve ruh haline göre çalın.
- Flow ile kişiselleştirilmiş öneriler alın.
- Favoriler listenize şarkılar ekleyin.
- Çalma listeleri keşfedin ve kendi çalma listelerinizi oluşturun.
- Ortak çalma listeleri oluşturun.
- Uyku zamanlayıcı özelliğiyle müziğinizi durdurmak için bir zaman seçin.
- En sevdiğiniz şarkıları veya podcast’leri sosyal medyada paylaşın.
- Radyo istasyonlarını, ses kanallarını ve podcast’leri dinleyin.
Deezer Premium APK
Deezer Premium, reklamsız müzik dinleme, müzik indirme ve çevrimdışı çalma, sınırsız şarkı geçme, 1411 kbps kayıpsız kalitede ses, milyonlarca FLAC parça, üst seviye ses sistemleriyle uyumluluk gibi ayrıcalıklar sunar. Deezer Premium, aylık veya yıllık abonelik seçeneğiyle sunulur, APK olarak indirmemenizi tavsiye ederiz. Deezer Premium, 1 ay ücretsiz sonrasında aylık 17.99 TL. Deezer 3 ay ücretsiz gibi ara ara kampanyalar da düzenliyor.
Deezer Premium ile tüm sevdiğiniz içerikleri reklam kesintisi olmadan dinlersiniz. Müzik ve podcast’leri indirip internet bağlantısı olmadan dinleyebilirsiniz. İstediğiniz şarkıyı çalıp sınırsız şarkı atlamanın keyfini çıkarırsınız. Yüksek kaliteli sesle müziğin keyfini çıkarırsınız. SongCatcher ile bir yerde duyduğunuz şarkının ismini bulabilir, şarkı sözleri ile hem çalıp hem söylersiniz.
Deezer Ücretli mi?
Deezer, Spotify gibi ücretsiz müzik dinleme seçeneği de sunan bir müzik akış platformu. Müzik, podcast’ler ve radyoyla birlikte kullanıcı için hazırlanmış öneriler sunan Deezer Free, ücretsiz müzik dinlemek isteyenler için. Reklamsız deneyim, istediğiniz şarkıyı seçip dinleme, çevrimdışı dinleme, yüksek kaliteli ses için premium üyeliğe geçmeniz gerekiyor. HiFi, Deezer’ın en üst seviye müzik deneyimi yaşatan paketi. Deezer HiFi, Premium üyeliğinin tüm avantajlarının yanında yüksek doğrulukta ses sunuyor. Sonos, Sony, Harman Kardon, Denon ve daha birçok ses cihazı destekleniyor.
Deezer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,591
- DOSYA BOYUTU 17.70 MB
- Üretici Deezer
-
Deezer, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinde milyonlarca şarkıyı dinleyebileceğiniz ve keşfedebileceğiniz müzik uygulamasıdır.
Dünya üzerinde oldukça popüler bir müzik servisi olan Deezer artık Türkiye'de ve iOS uygulaması sayesinde iPhone ve iPad cihazlarımız üzerinde bizlerle buluşuyor.
iOS cihazlarımız üzerinde kullanabileceğimiz Deezer uygulaması sayesinde 25 milyondan fazla şarkıya erişim sağlayabiliyor, yeni şarkılar keşfedebiliyor ve istersek beğendiğimiz şarkıları sosyal ağlar aracılığıyla veya doğrudan paylaşabiliyoruz.
Oldukça popüler bir müzik servisi olan Deezer, dünya üzerinde yaklaşık 182 ülke üzerinde faaliyet vermektedir.
Kullanıcılar tarafından en çok beğenilen şarkılara göz atabileceğiniz, kendi çalma listelerinizi oluşturabileceğiniz, Deezer editörleri tarafından seçilen şarkıları dinleyebileceğiniz ve farklı kategoriler altında müzik yayını yapan radyo kanallarını keşfedebileceğiniz uygulamayı çok seveceğinize eminim.
Özellikle müzik dinlemeyi seven ve müziksiz yaşayamayan kullanıcılar için adeta bir ilaç niteliğinde olan Deezer'ı tüm kullanıcılarımızın denemesini öneririm.
Deezer Özellikleri:
- 25 milyondan fazla şarkıya erişim
- Çevrimdışı mod özelliğiyle internet bağlantısı olmasa da müzik dinleyebilme
- Reklamsız, kesintisiz, sadece müzik
- Editör önerileri
- Tüm cihazlar üzerinden kolay erişim
- Kategori ve sanatçı bazlı radyo kanalları
- Ekran araçları sayesinde, ana sayfa üzerinden uygulama yönetimi
Deezer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,467
- DOSYA BOYUTU 14.00 MB
- Üretici Deezer
-
Deezer, Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz mükemmel bir müzik servisidir.
Windows Phone cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz dünyaca ünlü popüler müzik servisi Deezer'ın resmi mobil uygulaması sayesinde yeni müzikler keşfedebilir, paylaşabilir ve dinleyebilirsiniz.
Dünya üzerinde 182'den fazla ülkede yayın yapmakta olan servis, kullanıcılarına 35 milyondan fazla şarkıyı bir arada sunmaktadır.
Ülkemizde de yaptığı anlaşmalar sonucunda yayın hayatına başlayan Deezer sayesinde mobil cihazınız üzerinde bundan böyle müziksiz kalmayacaksınız.
Kendi çalma listelerinizi oluşturabileceğiniz, farklı tarzlarda yayın yapan kanalları takip edebileceğiniz, editörler tarafından seçilen şarkıları dinleyebileceğiniz veya kullanıcılar tarafından en çok dinlenen şarkılara göz atabileceğiniz bu başarılı uygulama sayesinde, dinlemek istediğiniz tüm müzikler cebinizde.
Üyelik sistemiyle çalışan servise uygun ücretlerle üye olabilir ve sınırsız, reklamsız, kesintisiz müziğin tadına varabilirsiniz.
Müzik kalitesi oldukça üst düzeyde olan Deezer ile farklı bir müzik deneyimi sizleri bekliyor.
Deezer Özellikleri:
- 35 milyondan fazla şarkıya erişim
- Çevrimdışı mod özelliğiyle internet bağlantısı olmasa da müzik dinleyebilme
- Reklamsız, kesintisiz, sadece müzik
- Editör önerileri
- Tüm cihazlar üzerinden kolay erişim
- Kategori ve sanatçı bazlı radyo kanalları
- Ekran araçları sayesinde, ana sayfa üzerinden uygulama yönetimi
Deezer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,923
- DOSYA BOYUTU 3.00 MB
- Üretici Deezer
-
Deezer, BlackBerry cihazları üzerinde kullanabileceğiniz popüler müzik servisinin resmi uygulamasıdır.
BlackBerry cihazlarınız üzerinde yeni müzikler keşfedebileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz resmi Deezer uygulaması sayesinde, milyonlarca şarkıya tek bir yerden ulaşabilirsiniz.
Global bir müzik servisi olan Deezer, kullanıcılara 182'den fazla ülkede hizmet vermektedir ve yaklaşık 25 milyondan fazla şarkıya erişim imkanı sunmaktadır.
Türkiye'de de yayın hayatına başlayan popüler web servisi, kullanıcılara sunduğu farklı ve gelişmiş özellikleri sayesinde kısa sürede popüler olan uygulamalar arasında şimdiden yerini aldı.
Sınırsız, kesintisiz ve reklamsız müzik ilkesiyle yola çıkan servis, üyelik sistemine dayalı olarak çalışmaktadır. Farklı üyelik seçeneklerinden kendinize uygun olanı seçerek servisin farklı özelliklerinden yararlanabileceğiniz gibi ücretsiz olarak kullanma şansına da sahipsiniz.
Yüksek kalitede müziklerin sizi beklediği Deezer BlackBerry uygulaması ile kendi müzik listelerinizi oluşturabilir, editörler tarafından hazırlanan listeleri dinleyebilir, kullanıcıların en çok dinlediği müziklere göz atabilir veya farklı tarzlarda yayın yapan kanalları takip edebilirsiniz.
Müziği seviyorsanız ve müziksiz yapamıyorsanız Deezer mutlaka BlackBerry cihazlarınız üzerinde yer alması gereken bir uygulama.
Deezer Özellikleri:
- 25 milyondan fazla şarkıya erişim
- Çevrimdışı mod özelliğiyle internet bağlantısı olmasa da müzik dinleyebilme
- Reklamsız, kesintisiz, sadece müzik
- Editör önerileri
- Tüm cihazlar üzerinden kolay erişim
- Kategori ve sanatçı bazlı radyo kanalları
- Ekran araçları sayesinde, ana sayfa üzerinden uygulama yönetimi