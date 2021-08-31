EaseUS Win11Builder programı, Windows 11 ISO dosyası ile Windows 11 bootable USB hazırlamanıza imkan tanır.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

EaseUS Win11Builder, Windows 11 ISO dosyasını indirdiyseniz, Windows 11 bootable (önyüklenebilir) USB hazırlamanıza yardımcı olan ücretsiz bir program.

Windows 11 USB Hazırlama Programı

EaseUS Win11Builder, resmi Windows 11 ISO dosyası bulamayan ve indiremeyen tüm deneyimsiz Windows kullanıcıları için sorunu tamamıyla çözen bir program. EaseUS önyüklenebilir USB oluşturma aracı ile ihtiyacınız olan tek şey boş bir USB flash sürücü veya başka bir tür harici USB aygıtı hazırlamak ve ISO imaj dosyasını sizin için USB diske otomatik olarak yüklemesi için zaman tanımak. Windows 11 bootable USB yapmak için aşağıdaki adımları takip edin: