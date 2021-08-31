EaseUS Win11Builder
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 13.40 MB
- Üretici EASEUS
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EaseUS Win11Builder programı, Windows 11 ISO dosyası ile Windows 11 bootable USB hazırlamanıza imkan tanır.
EaseUS Win11Builder, Windows 11 ISO dosyasını indirdiyseniz, Windows 11 bootable (önyüklenebilir) USB hazırlamanıza yardımcı olan ücretsiz bir program.
Windows 11 USB Hazırlama Programı
EaseUS Win11Builder, resmi Windows 11 ISO dosyası bulamayan ve indiremeyen tüm deneyimsiz Windows kullanıcıları için sorunu tamamıyla çözen bir program. EaseUS önyüklenebilir USB oluşturma aracı ile ihtiyacınız olan tek şey boş bir USB flash sürücü veya başka bir tür harici USB aygıtı hazırlamak ve ISO imaj dosyasını sizin için USB diske otomatik olarak yüklemesi için zaman tanımak. Windows 11 bootable USB yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:
- EaseUS Win11Builder programını bilgisayarınıza indirin. En son Windows 11 işletim sistemini (build: 22000.132) indirmenize yardımcı olan ücretsiz Windows ISO indiricisidir.
- Kurulumdan sonra Win11builder’ı başlatın. Elde edilen sistem bilgileri ana ekranda çıkar ve sürekli güncellenir.
- USB flash sürücünüzü bilgisayarınıza bağlayın. Win11builder, USB aygıtınızı otomatik olarak algılar, tek yapmanız gereken Create butonuna tıklamaktır. Desteklenmeyen bir bilgisayara Windows 11’i sorunsuz bir şekilde yükleyebilmek için “Bypass TPM2.0…” seçeneğini işaretleyin.
- Program, USB sürücü verilerinizi boşaltır. İndirme işlemi başladığında bitene kadar bekleyin.
- Windows 11 ISO imaj dosyasını USB sürücüsüne başarıyla indirdikten sonra adım adım kurulum sihirbazını izleyerek bilgisayarınızdaki önyüklenebilir USB sürücüsünden Windows 11 kurulumuna başlayın.