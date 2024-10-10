Online bir şekilde hizmet veren Enwa Dil Akademi, kullanıcılara kapsamlı ve yenilikçi İngilizce öğrenim seçenekleri sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dört yılı aşkın bir süredir kullanıcılara online İngilizce öğrenim imkanı sunan Enwa Dil Akademi, ihtiyaçlarınıza en uygun eğitim seçeneklerini sizlere sunmaktadır. Enwa Dil Akademi'nin eğitimleri arasında 4 farklı seçenek bulunmaktadır. Farklı fiyat aralıklarına sahip olan bu derslerde, aradığınız her türden öğrenme yolunu deneyebilirsiniz. Özel ders alabilir, Grup derslerine katılabilir, konuşma dersleri alabilir veya "Duyduğumu Anlıyorum" adlı dinleme paketini satın alabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra IELTS eğitimi de alabilirsiniz. Yurtdışı için birçok ülkede gerekli olan IELTS skorunu Enwa Dil Akademi sayesinde geliştirerek, sınavlara katılabilirsiniz. IELTS kursu için İngilizce seviyenizin en az B1 veya B2 olması gerekmektedir. Özel veya canlı ders bulunmayan bu seçenekte, 34 adet önceden kaydedilmiş videoyu seyredebilirsiniz.

Enwa Dil Akademi, sadece İngilizce dersleri vermenin yanı sıra farklı seviyelere özel olarak kitapları da bünyesinde barındırmaktadır. A1, A2, B1 ve B2 gibi seviye seçenekleriyle birlikte evde İngilizce öğrenme yolunuzu kitaplarla başlatabilirsiniz.

Enwa Dil Akademi'de Bulunan Eğitim Seçenekleri Neler?

Eğer önceden İngilizce biliyorsanız ve pratiğiniz yoksa, İngilizce konuşacak arkadaşlarınızı Enwa Dil Akademi'de bulabilirsiniz. Aslında bakacak olursak, her seviyede kullanıcı için bir öğrenim paketiyle karşılaşabilirsiniz. Öğrenim paketleri arasından size en uygun olanı seçin ve kendinizi geliştirerek bir sonraki seviyeye adım atın!

Genel İngilizce Grup Dersleri: Adeta bir okul ortamında öğrenim görmek istiyorsanız, Grup dersleri tam da size göre diyebiliriz. Sosyal bir ortamda ders alabilir, kaçırdığınız dersleri tekrardan izleyebilir ve 3 ay boyunca süren toplamda 72 saatlik dersleri eğlenceli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Adeta bir okul ortamında öğrenim görmek istiyorsanız, Grup dersleri tam da size göre diyebiliriz. Sosyal bir ortamda ders alabilir, kaçırdığınız dersleri tekrardan izleyebilir ve 3 ay boyunca süren toplamda 72 saatlik dersleri eğlenceli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. İngilizce Özel Ders: Aslında tahmin edebileceğiniz üzere tamamen odağın sizde olduğu bir öğrenim seçeneğidir. Bireysel öğrenmek isteyen kullanıcılar özel derslere başvurarak ders alabilir, kendi öğrenim çizelgesini takip edebilir ve dil öğrenme sürecinizi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Aslında tahmin edebileceğiniz üzere tamamen odağın sizde olduğu bir öğrenim seçeneğidir. Bireysel öğrenmek isteyen kullanıcılar özel derslere başvurarak ders alabilir, kendi öğrenim çizelgesini takip edebilir ve dil öğrenme sürecinizi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Speaking Club: Enwa Dil Akademi sayesinde kendinize İngilizce konuşacak arkadaşlar bulabilirsiniz. Grup derslerine benzer olarak sadece konuşmaların olduğu bu derslerde, sohbet havasında İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. 7 veya 9 kişilik gruplarda, bir ders saati 50 dakika olan toplamda 24 adet derse katılacaksınız.

Enwa Dil Akademi sayesinde kendinize İngilizce konuşacak arkadaşlar bulabilirsiniz. Grup derslerine benzer olarak sadece konuşmaların olduğu bu derslerde, sohbet havasında İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. 7 veya 9 kişilik gruplarda, bir ders saati 50 dakika olan toplamda 24 adet derse katılacaksınız. Duyduğumu Anlıyorum: İngilizce Listenin becerinizi geliştirmek istiyorsanız, Duyduğumu Anlıyorum öğrenim paketi size uygundur. Yenilikçi bir yaklaşımla hazırlanan dinleme seçenekleriyle birlikte, hem kelime becerinizi geliştirin hem de duyduğunuz kelimeleri daha iyi anlayın!

İngilizce Listenin becerinizi geliştirmek istiyorsanız, Duyduğumu Anlıyorum öğrenim paketi size uygundur. Yenilikçi bir yaklaşımla hazırlanan dinleme seçenekleriyle birlikte, hem kelime becerinizi geliştirin hem de duyduğunuz kelimeleri daha iyi anlayın! IELTS Eğitimi: Birçok ülkede kabul gören İngilizce belirleme sınavı olan IELTS, Enwa Dil Akademi dersleri sayesinde daha kolay hale gelmektedir. Yurtdışına giden kapıyı Enwa Dil Akademi sayesinde aralayabilir ve IELTS skorunuzu sınavlarla belirleyebilirsiniz.

Enwa Dil Akademi

Birçok ders programını içerisinde barındıran Enwa Dil Akademi, eğitimlerdeki kapsamlı özelliklerle de ön plana çıkmaktadır. Eğitmenler tarafından her öğrenciye özel olarak hazırlanmış takip çizelgesini öğrenim süreciniz boyunca inceleyebilirsiniz. Haftalık olarak yazma ve konuşma ödevlerinin yanı sıra ünlü yayınların ders kitaplarına da PDF olarak erişebilirsiniz.

Siz de İngilizce eğitimi almak ve yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız, Enwa Dil Akademi'nin öğrenim paketlerinden yararlanabilirsiniz.