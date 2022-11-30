ESET Smart Security Premium 2022, Windows, macOS ve Android cihazlar için üst düzey koruma sağlayan güvenlik programıdır.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ESET Smart Security Premium 2022, üst düzey koruma isteyen Windows PC kullanıcılarının tercih edebileceği güvenlik programıdır. Gelişmiş tehdit tespiti, ekstra hırsızlık koruması, kolay parola yönetimi dahil tüm özellikleri isteyen kullanıcılar için ödün vermeden yapılandırılmıştır. Windows, Mac, Android ve Linux cihazlarını korur. Veri hırsızlığına karşı dizüstü bilgisayar ve USB belleklerinizi korunmaya devam edebilirsiniz. 30 günlük ücretsiz deneme fırsatından yararlanabilirsiniz.

ESET Smart Security Premium 2022 İndir

ESET Smart Security Premium 2022’nin diğer sürümlerden farkı; verilerinizin de güvenliğini sağlaması ve bir parola yöneticisi ile gelmesi. ESET’in Secure Data adını verdiği özellikle hem bilgisayarınızdaki hem de USB bellekler, diskler gibi harici depolama aygıtlarında sakladığınız dosyalar şifreleniyor.

Password Manager, tüm çevrimiçi hesaplarınızın parolalarını, oturum açma bilgilerinizi sizin yerinize hatırlayarak otomatik doldurmakla kalmıyor, hesaplarınızın güvenliğini artırmanız için güçlü parolalar oluşturmanıza yardımcı oluyor. ESET Smart Security Premium 15.0 sürümü, Eset NOD32 Antivirüs 2022 ve ESET Internet Security 2022 ile gelen yeniliklere ek olarak LiveGuard ile gelir.

LiveGuard özelliği, yeni ortaya çıkan tehditleri azaltmak için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir koruma katmanı ekler. Otomatik olarak yapılandırılan bu güvenlik atmanı daha önce hiç görülmemiş tehditleri keşfeder ve durdurur ve gelecekte tespit edilmesi için bilgileri işler.

ESET Smart Security Premium Özellikleri