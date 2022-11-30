ESET Smart Security Premium 2022
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 2,418
- DOSYA BOYUTU 65.70 MB
- Üretici ESET
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ESET Smart Security Premium 2022, Windows, macOS ve Android cihazlar için üst düzey koruma sağlayan güvenlik programıdır.
ESET Smart Security Premium 2022, üst düzey koruma isteyen Windows PC kullanıcılarının tercih edebileceği güvenlik programıdır. Gelişmiş tehdit tespiti, ekstra hırsızlık koruması, kolay parola yönetimi dahil tüm özellikleri isteyen kullanıcılar için ödün vermeden yapılandırılmıştır. Windows, Mac, Android ve Linux cihazlarını korur. Veri hırsızlığına karşı dizüstü bilgisayar ve USB belleklerinizi korunmaya devam edebilirsiniz. 30 günlük ücretsiz deneme fırsatından yararlanabilirsiniz.
ESET Smart Security Premium 2022 İndir
ESET Smart Security Premium 2022’nin diğer sürümlerden farkı; verilerinizin de güvenliğini sağlaması ve bir parola yöneticisi ile gelmesi. ESET’in Secure Data adını verdiği özellikle hem bilgisayarınızdaki hem de USB bellekler, diskler gibi harici depolama aygıtlarında sakladığınız dosyalar şifreleniyor.
Password Manager, tüm çevrimiçi hesaplarınızın parolalarını, oturum açma bilgilerinizi sizin yerinize hatırlayarak otomatik doldurmakla kalmıyor, hesaplarınızın güvenliğini artırmanız için güçlü parolalar oluşturmanıza yardımcı oluyor. ESET Smart Security Premium 15.0 sürümü, Eset NOD32 Antivirüs 2022 ve ESET Internet Security 2022 ile gelen yeniliklere ek olarak LiveGuard ile gelir.
LiveGuard özelliği, yeni ortaya çıkan tehditleri azaltmak için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir koruma katmanı ekler. Otomatik olarak yapılandırılan bu güvenlik atmanı daha önce hiç görülmemiş tehditleri keşfeder ve durdurur ve gelecekte tespit edilmesi için bilgileri işler.
ESET Smart Security Premium Özellikleri
- Virüs temizleme
- Casus yazılımlardan koruma
- Kimlik avı koruması
- İsmismar (exploit) engelleyici
- İstenmeyen e-postaları engelleme
- Ağ saldırı koruması
- Gelişmiş bankacılık ve ödeme sistemlerinden koruma
- Botnet koruması
- Akıllı ev izleyici
- Web kamerası koruması
- Parole yöneticisi
- Veri güvenliği
- Güvenlik raporu