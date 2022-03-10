MEGEP Modüller (PDF İndir): 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf tüm megep modüllerini buradan indirebilirsiniz.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MEGEP Modüller PDF indirme bağlantıları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde sunuluyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilen MEGEP Modülleri, istediğiniz sınıfa göre içerikler sunuyor. Sürekli güncellenen içerikler 7/24 ulaşılabiliyor.

Sağlık meslek lisesi, Muhasebe ve Finansman, Enfeksiyon hastalıkları, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme, İnşaat Teknolojisi, Bilişim ve daha birçok megep modülleri indirmek oldukça kolay. Bireysel öğrenme materyallerine üç farklı şekilde erişebilirsunuz. Yeterliliğe dayalı program modüllerine ait bömler, Kazanımlara dayalı program modüllerine ait bömler ve böm adı ile arama şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP Modüller sitesi üzerinden istediğiniz sınıfa ait (megep modül 9. sınıf veya megep modül 10. sınıf gibi) megep modülleri indirebilirsiniz. Site günceldir, dolayısıyla güncel Megep Modülleri 2019 indirmek için en iyi yer.

2005-2006 eğitim öğretim yılında okullarda uygulanmaya başlanan Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi kısaca MEGEP modülleri indirmek için site site dolaşmanıza hiç gerek yok. TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi MEGEP Modüller sitesinden tüm bömlere (bireysel öğrenme materyalleri) hızlıca ulaşıp hazır olarak belirtilenleri tek tıkla indirebilir veya indirmeden bakabilirsiniz. Değerlendirme formu ile de BÖM hakkındaki görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.