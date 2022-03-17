Tinder
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 47,211
- DOSYA BOYUTU 7.00 MB
- Üretici Tinder
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Tinder, Facebook üzerinden yeni arkadaşlar edinmenize yarayan başarılı bir Android uygulamasıdır.
Tinder, herkes için yeni arkadaşlarla tanışmanın en iyi yollarından biri. Kullanıcılara ücretsiz olarak arkadaş bulma ve iletişime geçme fırsatı veren Tinder oldukça basit bir kullanıma sahip. Dünyanın dört bir yanında kullanılan Tinder uygulamasında kullanıcılar ekran üzerinde parmaklarını gezdirerek kendi konumlarına yakın diğer kullanıcıları görebilecekler. Kullanıcılar bu kullanıcıları beğenerek onlarla etkileşime geçebilecekler. Yalnız bu kısımda her iki kullanıcının da birbirlerini beğenip iletişime geçmesi gerekiyor.
Uygulama Facebook hesabınız üzerinden çalışarak, yakınlarınızda bulunan ve sizi beğenen kişileri görmenizi sağlıyor. Sizi beğenen kişiler arasından sizinde beğendiniz biri olursa uygulamayı kullanarak tanışmanıza ve konuşmanıza imkan sağlanıyor. Uygulamanın kullanımı oldukça basittir. Kullanıcılar uygulamaya kayıt olduktan sonra karşılarına çıkan kartları sağa ve sola sürükleyerek milyonlarca kullanıcıya erişebilecekler.
Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan başarılı uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama ülkemizde pek de popüler bir konumda yer alıyor.
Tinder APK İndir
Etrafınızda sizi beğenen kişiler bilmenizi sağlayan uygulamada, karşınıza çıkan kişileri beğenebilir veya pas geçebilirsiniz. Tamamen anonim olarak beğendiniz kişiler arasından sizi geri beğenen olursa uygulama devreye girerek tanışmanızı ve konuşmanızı sağlıyor.
Oldukça başarılı diyebileceğimiz uygulama sayesinde yakınlarınızda bulunup farkında olmadığınız kişiler ile tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Kullanımı basit olan uygulama ücretsizdir. Çevrenizde bulunan yeni kişilerle tanışmak ve arkadaşlık kurmak için hemen indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Tinder APK Özellikleri
- Basit kullanım,
- Milyonlarca gerçek kullanıcı,
- Basit arayüz,
- Ücretsiz,
- Android ve iOS sürüm,
Tinder
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,441
- DOSYA BOYUTU 9.60 MB
- Üretici Tinder
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Tinder, iOS platformunda Facebook hesabınız ile birlikte yeni arkadaşlar bulma fırsatı yakalayabileceğiniz güzel bir uygulama.
Tinder, Facebook hesabınız üzerinden bağlanarak çevrenizde sizi beğenen kişiler bulmanıza yardımcı olabilecek güzel bir arkadaşlık uygulamasıdır.
Yakınlarınızdaki sizden hoşlanan kişileri tespit edebilceğiniz uygulamanın çalışma sistemi, beğenmeye dayalı. Sizi beğenen kişiler arasından birini sizinde beğenmeniz durumunda uygulama üzerinde tanışma ve konuşma fırsatı buluyorsunuz.
Bulunduğunuz konumdaki kişileri karşınıza resimleriyle birlikte çıkaran uygulama sayesinde ister beğenebilirsiniz isterseniz pas geçebilirsiniz. Beğendiniz kişiler arasından sizi geri beğenen olursa uygulama otomatik olarak sizi tanışma ve konuşma için bir araya getiriyor.
Tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde yakınlarınızda sizi beğenen kişilerin farkına varabilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.