Tinder, Facebook üzerinden yeni arkadaşlar edinmenize yarayan başarılı bir Android uygulamasıdır.

Barış YANIK - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tinder, herkes için yeni arkadaşlarla tanışmanın en iyi yollarından biri. Kullanıcılara ücretsiz olarak arkadaş bulma ve iletişime geçme fırsatı veren Tinder oldukça basit bir kullanıma sahip. Dünyanın dört bir yanında kullanılan Tinder uygulamasında kullanıcılar ekran üzerinde parmaklarını gezdirerek kendi konumlarına yakın diğer kullanıcıları görebilecekler. Kullanıcılar bu kullanıcıları beğenerek onlarla etkileşime geçebilecekler. Yalnız bu kısımda her iki kullanıcının da birbirlerini beğenip iletişime geçmesi gerekiyor.

Uygulama Facebook hesabınız üzerinden çalışarak, yakınlarınızda bulunan ve sizi beğenen kişileri görmenizi sağlıyor. Sizi beğenen kişiler arasından sizinde beğendiniz biri olursa uygulamayı kullanarak tanışmanıza ve konuşmanıza imkan sağlanıyor. Uygulamanın kullanımı oldukça basittir. Kullanıcılar uygulamaya kayıt olduktan sonra karşılarına çıkan kartları sağa ve sola sürükleyerek milyonlarca kullanıcıya erişebilecekler.

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan başarılı uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama ülkemizde pek de popüler bir konumda yer alıyor.

Tinder APK İndir

Etrafınızda sizi beğenen kişiler bilmenizi sağlayan uygulamada, karşınıza çıkan kişileri beğenebilir veya pas geçebilirsiniz. Tamamen anonim olarak beğendiniz kişiler arasından sizi geri beğenen olursa uygulama devreye girerek tanışmanızı ve konuşmanızı sağlıyor.

Oldukça başarılı diyebileceğimiz uygulama sayesinde yakınlarınızda bulunup farkında olmadığınız kişiler ile tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Kullanımı basit olan uygulama ücretsizdir. Çevrenizde bulunan yeni kişilerle tanışmak ve arkadaşlık kurmak için hemen indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tinder APK Özellikleri