X-Ray, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olan X-Ray oyununda havalimanına gelen yolcuları tarıyorsunuz. Renkli görselleri ve eğlenceli konseptiyle dikkat çeken oyunda keyifli bir zaman geçirebiliyorsunuz. Oyundaki tek amacınız kurallara uymayan yolcuları elemek ve güvenli bir havalimanı ortamı sağlamak.

Farklı ufak oyunları da içerisinde barındıran oyunda aynı zamanda becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz. Kolay kontrol mekanikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

X-Ray oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.