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Airport Security 3D 1.4.1 (ios)
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  4. Airport Security 3D - iOS için Simülasyon Oyunu

Airport Security 3D

1.4.1
ios
Airport Security 3D
ÜCRETSİZ
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Keyifli bir simülasyon oyunu

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Airport Security 3D - 2
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Murat İşçi
Murat İşçi -

X-Ray, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olan X-Ray oyununda havalimanına gelen yolcuları tarıyorsunuz. Renkli görselleri ve eğlenceli konseptiyle dikkat çeken oyunda keyifli bir zaman geçirebiliyorsunuz. Oyundaki tek amacınız kurallara uymayan yolcuları elemek ve güvenli bir havalimanı ortamı sağlamak.

Farklı ufak oyunları da içerisinde barındıran oyunda aynı zamanda becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz. Kolay kontrol mekanikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. 

X-Ray oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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