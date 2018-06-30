ApowerREC uygulamasıyla iOS cihazlarınızda çok kolay ve ücretsiz bir şekilde ekran videosu çekebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızdaki uygulamalar, görüntülü sohbetler ve diğer ekran etkinliklerini kaydedebileceğiniz ApowerREC uygulaması, videolarınıza herhangi bir filigran eklemeden tam ekran kayıt alabilmenizi sağlıyor. Uygulamaların kullanımları için eğitim videoları çekebileceğiniz, bir tanıdığınız için yol gösterme videoları çekebileceğiniz ApowerREC uygulamasında, kayıtlı videolarınızı düzenleyebilmeniz de mümkün.

Kaydettiğiniz videoları kolayca diğer cihazlara yansıtma seçeneği de sunan ApowerREC uygulamasında, videolarınızı ister Fotoğraflar bölümüne isterseniz de Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi bulut depolama hesaplarınıza kaydedebilirsiniz. Canlı sunumlarınız için dokunma eylemleri özelliği de sunan ApowerREC uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri