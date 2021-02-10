Binance, Bitcoin alım satımının gerçekleştiği güvenilir kripto para borsası. İşlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’da Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) ve fazlasını kullanabilirsiniz. Bitcoin ve diğer kripto para alım satımı ile ilgileniyor ve güvenli bir uygulama arıyorsanız, Binance tavsiyemizdir. Binance - Bitcoin alım satımı uygulaması App Store’dan ücretsiz yüklenebilir.

Binance - Bitcoin Alım Satımı İndir

Binance Borsası, işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası ve dünyanın en hızlı borsalarından biri. Kripto paraya yatırım yapmak ve bir kripto portföyü oluşturmak Binance ile çok kolay, birçok kripto para birimi doğrudan Binance ticaret platformundan satın alınabiliyor veya ticaret uygulaması ile banka havalesi veya kredi kartı/banka kartı gibi bir dizi ödeme yöntemi kullanarak Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), XRP ve diğer birçok kripto parayı satın alabilirsiniz. Binance, farklı tipte blockchain cüzdan standardını destekliyor. Bitcoin ticaret uygulaması, çok çeşitli dijital varlıklarınızı saklamanızı ve kripto portföyünüzü yönetmenizi kolaylaştırır. Binance, 7/24 size yardımcı olacak müşteri desteği sunar.

Binance’da tüm fonlar SAFU (Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu) tarafından korunuyor. Bu, tüm dijital varlıklarınızın her durumda güvenli ve emniyetli olduğu anlamına geliyor.

Binance ticaret uygulamasına gelen yeni özellikler;