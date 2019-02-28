Card Diary uygulaması ile iOS cihazlarınızdan kendinize özel bir fotoğraflı günlük oluşturabilirsiniz.

Günlük tutmak çok eski zamanlardan bu yana devam eden ve anıları canlı tutmamızı sağlayan bir alışkanlık. Bunu teknolojiyle birleştiren ve çok daha pratik bir kullanım sunan günlük tutma uygulamaları ndan biri olan Card Diary, günün fotoğrafını seçtikten sonra o güne dair bir şeyler yazmanızı sağlıyor.

Geçirdiğiniz güne özgü bir fotoğraf seçtikten sonra o günkü hava durumunu ve yaşadığınız önemli şeyleri not edebileceğiniz Card Diary uygulamasında, kaçırdığınız günlere geri dönerek boşluğu doldurabilmeniz de mümkün. Yaşadıklarınızı unutulmaz kılacağını düşündüğüm Card Diary uygulamasında, geçmişe dönüp yaşadığınız anıları hatırlamanız da oldukça keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Eğer siz de kişisel günlüğünüzü oluşturmak istiyorsanız, Card Diary uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.