Fotoğraf ve kısa video paylaşımını daha hızlı ve eğlenceli hale getirmek hiç bu kadar iyi olmamıştı. Fotoğrafları paylaşın ve etiketsiz keşiflerin tadını çıkarın; hesabınıza bir kez anahtar kelimeler ekleyin, gerisi otomatik halledilecek. Anahtar kelimeler yenilikleri keşfetmenizi ve bağlantı kurmanızı kolaylaştırır.

Fotoğraflarınızın eskisinden daha güzel ve gerçekçi görünmesini sağlayın. Ana sayfanızda takip ettiğiniz kişilerin en son fotoğraflarına bakın. Kamera efektlerini karıştırmadan tonlarca tam ekran fotoğraf ve video çekin. Bir dokümanda gezinme ve bir fotoğrafı beğenmek için hızlıca kaydırmanın tadını çıkarın.

Reflash özelliği sayesinde geri bildiriminize eklenen tüm görünümler, beğeniler ve yorumlar orijinal gönderiye eklenebilir. İnsanlarla bağlantı kurun, yeni fotoğraflar keşfedin ve görsellerden ilham alın.