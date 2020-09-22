InShot, Google Play’in yanı sıra App Store’da en yüksek puanı alan, en fazla indirilme sayısına sahip ücretsiz video düzenleyici ve fotoğraf düzenleme programı. Güçlü video düzenleme uygulamsı, hem iPhone hem de iPad’de kullanılabiliyor. iOS cihazınızın yerleşik fotoğraf düzenleme uygulaması ile video düzenleme uygulaması iMovie’i yetersiz buluyorsanız, InShot deneyebileceğiniz en iyi üçüncü parti video düzenleyicilerden biri.

App Store’da geliştiricinin kullanışlı, detaylı ve eğlenceli olarak öne çıkardığı ücretsiz video ve fotoğraf düzenleme uygulaması InShot ile bilgisayarda yaptığınız birçok düzenlemeyi telefonunuzdan/tabletinizden kolay, hızlı, pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Video kırpma, videonun orta kısmını kesme/silme, video birleştirme, video hızını ayarlarma, mp3 ve diğer formatlarda müzik ekleme, ses efektleri ekleme, animasyonlu yazı ekleme, filtre uygulama, kolaj yapma gibi özelliklerin yanı sıra Instagram için fotoğraf ve videoların kenarları bulanıklaştırma, kare formatında hazırlama sunuluyor. Videonuzu yüksek çözünürlükte dışa aktarıp isterseniz hemen Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.

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