Masalcı Teyze uygulamasında çocuklarınıza, onların ilgisini çekecek masallar dinletebilirsiniz.
Masalcı Teyze uygulamasında iOS işletim sistemli cihazlarınızdan çocuklarınıza uyurken dinletebileceğiniz masallar bulabilirsiniz.
Küçük yaşta çocuklarınız varsa ve uyku problemi çektiklerinden dolayı sıkıntılar yaşıyorsanız, Masalcı Teyze uygulamasıyla uyku problemini ortadan kaldırabilirsiniz. Tembellik, çalışkanlık, iyilik, kötülük ve kendini beğenmişlik gibi farklı duygulara sahip 8 masalı sizlere sunan Masalcı Teyze uygulamasında, masallar özgün olarak seslendirilmiş. Çocukların ilgisini çekecek bir arayüz sunan uygulamada, masalı başlattıktan sonra zamanlayıcı ayarlayarak bu süre boyunca masalların okunmasını sağlayabiliyorsunuz.
İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz Masalcı Teyze uygulaması, arka planda da çalıştığından telefonunuzu da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Masallara ait görsellere yer veren Masalcı Teyze uygulamasında, ses ayarlama, ileri-geri butonları gibi oldukça basit bir tasarım kullanılmış. Siz de çocuklarınızın hayal gücünü geliştirecek ve rahatça uykuya dalabilmesini sağlayacak masallar dinletmek istiyorsanız, Masalcı Teyze uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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