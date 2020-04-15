Masalcı Teyze uygulamasında iOS işletim sistemli cihazlarınızdan çocuklarınıza uyurken dinletebileceğiniz masallar bulabilirsiniz.

Küçük yaşta çocuklarınız varsa ve uyku problemi çektiklerinden dolayı sıkıntılar yaşıyorsanız, Masalcı Teyze uygulamasıyla uyku problemini ortadan kaldırabilirsiniz. Tembellik, çalışkanlık, iyilik, kötülük ve kendini beğenmişlik gibi farklı duygulara sahip 8 masalı sizlere sunan Masalcı Teyze uygulamasında, masallar özgün olarak seslendirilmiş. Çocukların ilgisini çekecek bir arayüz sunan uygulamada, masalı başlattıktan sonra zamanlayıcı ayarlayarak bu süre boyunca masalların okunmasını sağlayabiliyorsunuz.