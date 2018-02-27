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Nefis Yemek Videolu Tarifler 1.1 (ios)
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  4. Nefis Yemek Videolu Tarifler - iPhone ve iPad için Yemek Tarifi Uygulaması

Nefis Yemek Videolu Tarifler

1.1
ios
Nefis Yemek Videolu Tarifler
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -
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Nefis Yemek Videolu Tarifler uygulamasında binlerce çeşit yemek tarifi sizleri bekliyor.

Nefis Yemek Videolu Tarifler uygulamasıyla iOS cihazlarınızı kullanarak birbirinden nefis yemek tariflerini kolayca hazırlayabileceksiniz.

Yemek yapma derdine son veren Nefis Yemek Videolu Tarifler uygulamasında, birçok kategoride sunulan geniş bir yemek tarifi arşivi sizleri bekliyor. Kahvaltı ve akşam yemeklerinde, özel günlerde, misafirlerinizi ağırladığınızda ya da canınızın istediği bir yemek olduğunda artık nasıl yapacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz. Elinizde bulunan malzemeleri girerek hazırlayabileceğiniz yemekleri de sizlere sunan uygulamada, yöresel tariflere de ulaşabilirsiniz.

Aperatifler, kahvaltı, bakliyat yemekleri, çorba, diyet, et ve tavuk yemekleri, hamur işi, makarna, tatlı ve daha birçok kategoride özenle hazırlanan yemek tarifleri adım adım ve videolu olarak sizlerle paylaşılıyor. Sürekli güncellenen ve aynı yemeklerin farklı usüllerle nasıl yapılacağını da sizlere öğreten Nefis Yemek Videolu Tarifler uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

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