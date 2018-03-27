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Ninniler ve Şarkıları (ios)
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Ninniler ve Şarkıları

ios
Ninniler ve Şarkıları
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -
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Ninniler ve Şarkıları uygulamasında çocuklarınız için yüksek kaliteli ninnileri ve çocuk şarkılarını bulabilirsiniz.

Ninniler ve Şarkıları uygulaması ile iOS cihazlarınızdan çocuklarınıza birçok ninni ve şarkıyı dinletebilirsiniz.

Küçük yaşlarda çocuğu olan anne ve babaların mutlaka kullanması gereken uygulamalardan biri olan Ninniler ve Şarkıları, çocukların keyifle dinlediği ninnileri ve çocuk şarkılarını sizlere sunuyor. Yüksek kaliteli sesler ile çocuklarınızı uyutmak ya da oyalamak için kullanabileceğiniz uygulamayı internet bağlantısı olmadan da kullanabilmeniz mümkün.

En çok bilinen dandini dandini dastana, fış fış kayıkçı, Ali Babanın çiftliği, kırmızı balık, küçük kurbağa  ve postacı gibi ninni ve şarkıları bulabileceğiniz uygulamayı tamamen ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Eğer sizin de küçük yaşlarda çocuklarınız varsa Ninniler ve Şarkıları uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.

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