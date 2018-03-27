Ninniler ve Şarkıları uygulaması ile iOS cihazlarınızdan çocuklarınıza birçok ninni ve şarkıyı dinletebilirsiniz.

Küçük yaşlarda çocuğu olan anne ve babaların mutlaka kullanması gereken uygulamalardan biri olan Ninniler ve Şarkıları, çocukların keyifle dinlediği ninnileri ve çocuk şarkılarını sizlere sunuyor. Yüksek kaliteli sesler ile çocuklarınızı uyutmak ya da oyalamak için kullanabileceğiniz uygulamayı internet bağlantısı olmadan da kullanabilmeniz mümkün.