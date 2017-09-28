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nPlayer 3.7.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Ses ve Video
  4. nPlayer - iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Medya Oynatıcı

nPlayer

3.7.1
ios
nPlayer
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

iPhone ve iPad ile uyumlu en iyi medya oynatıcılardan

nPlayer, App Store’daki ücretsiz medya oynatıcılar arasında en iyilerden biri. iPhone ve iPad’inize aktardığınız film, dizi ve videolarınızı uzun süren format dönüştürme işlemi yapmadan direkt izleyebilmenin haricinde ses dosyalarınızı açabiliyor, uzaktaki bir cihazdan stream edebiliyorsunuz.

Dokunma ve kaydırmaya dayalı yenilikçi kontrol sistemiyle gelen popüler video ve ses oynatıcı nPlayer’ın özellikleri saymakla bitmez. Popüler tüm video, ses, altyazı, çalma listesi formatlarını destekleyen oynatıcıda genellikle ücretli video oynatıcılarda gördüğümüz birçok özellik yer alıyor.

UPnP/DLNA, WebDAV, FTP, SFTP desteği, bulut servislerinde depolanan medyaları açma, kablosuz harici disklerdeki medyaları görüntüleme, tüm görüntü formatları için destek, çoklu ses desteği (altyazılı filmlerde dublaj ve orijinal dil seçimi), ses seviyesini yükseltme, gömülü ve sonradan eklenen altyazılar için onlarca ayar, dosya ve çalma listesi yönetimi ve daha birçok özellikle geliyor.

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