Obscura 2 uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan çarpıcı fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor.

Oldukça başarılı bir kamera uygulaması olan Obscura 2, sunduğu özellikler sayesinde profesyonel fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. RAW, HEIC, JPEG gibi formatların yanında Canlı Fotoğraflar da çekebileceğiniz Obscura 2 uygulamasında, heyecan verici portre modu efektlerini kullanabiliyorsunuz.

19 farklı filtre seçeneği sunan Obscura 2 uygulamasında, 7 farklı filtre içeren analog filtre paketi ve 8 farklı filtre içeren siyah-beyaz filtre paketlerini kullanabilirsiniz. Flaş kontrolü, deklanşör zamanlayıcı, ızgaralar vb. özellikleri de kullanabileceğiniz Obscura 2 uygulamasında fotoğrafları dilediğiniz gibi düzenleyebiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. Fotoğraflar için kopyalama, favoriye ekleme, gizleme ve silme gibi fonksiyonları da kullanabileceğiniz Obscura 2 uygulamasının tek dezavantajı, 22.99 TL’lik ücreti diyebilirim. Eğer yine de bu özellikleri kullanmak istiyorsanız, ücreti ödedikten sonra iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uygulama özellikleri