Peachy uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan cildiniz için rötuşlar ve düzenlemeler yapabilirsiniz.

Çektiğiniz fotoğrafların mükemmel olmasını istiyorsanız ve bazı faktörlerden dolayı bu mükemmelliği yakalayamıyorsanız, Peachy uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Sivilceler, yaralar, lekeler, kırışıklıklar vb. faktörleri ortadan kaldırabileceğiniz Peachy uygulamasında vücudunuza dövme, kas ve makyaj gibi eklemeler de yapabiliyorsunuz.

Cildinizi pürüzsüzleştirme, göz altı lekelerini azaltma, diş beyazlatma, bacakları uzatma, kas ekleme, dövme ekleme, ışık efektleri gibi gelişmiş araçlar sayesinde kusursuz fotoğraflar elde edebileceğiniz Peachy uygulamasında, parlaklık ve kontrast ayarlamaları da yapabilirsiniz. Fotoğraflarınıza filtreler ve ışık efektleri de ekleyebileceğiniz Peachy uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri