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PlayerXtreme 7.3.3 (ios)
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  2. Uygulama
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  4. PlayerXtreme - iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Video Oynatıcı

PlayerXtreme

7.3.3
ios
PlayerXtreme
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

Format dönüştürmeyle uğraşmadan videolarınızı, film ve dizilerinizi direkt izleyin.

PlayerXtreme Media Player, iPhone ve iPad cihazınızda videolarınızı, film ve dizilerinizi izlemek için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz video oynatıcı.

Videoların formatlarını değiştirmekle uğraşmadan dilediğiniz bir videoyu (normalde iPhone’un oynatamadığı bir video dahi olsa) sorunsuzca görüntüleyebildiğiniz, AirPlay ve Chromecast ile yansıtma özelliğini sunan, videolarınızı meraklı gözlere karşı saklama, gizleme seçeneği sunan tam özellikli bir video oynatma uygulaması PlayerXtreme Media Player.

Popüler olan olmayan tüm video formatlarını başarıyla açan PlayerXtreme Media Player, özellikle altyazılı film izleyenlerin hoşuna gidecek ekstra özellikler sunuyor. Ses seviyesini üç katına kadar yükseltme, altyazıyı istenilen şekilde ayarlama, dublaj ve orijinal dil seçimi, tüm dillerde SRT – SSA/ASS – SMI dahil birçok altyazı formatını destekleme, bu özelliklerden sadece birkaçı.

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