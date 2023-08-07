Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) Benzeri Oyunlar
Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) benzeri oyunlar, Valve tarafından geliştirilen popüler FPS oyununu oynamaktan sıkılan ve farklı bir oyun arayan oyunculara hitap ediyor.
Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) benzeri oyunlar, Valve tarafından geliştirilen popüler FPS oyununu oynamaktan sıkılan ve farklı bir oyun arayan oyunculara hitap ediyor. Peki, CS: GO tarzı oyunlar hangileri?
Bu rehberde CS: GO alternatifi oyunlar listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımları oynayarak uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.
CS: GO Benzeri Oyunlar Listesi
- Zula
- Warface
- Rainbow Six Siege
- Point Blank
- Insurgency: Sandstorm
- Valorant
- Overwatch 2
- Team Fortress 2
- Halo Infinite
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Dirty Bomb
- CrossFire
CS: GO gibi oyunlar listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Zula
Madbyte Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Zula, 2015 yılının şubat ayında çıktı. Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Zula'da çeşitli karakterler bulunuyor. İki takımın mücadele ettiği yapımda ayrıca birçok harita da mevcut.
Warface
2012 yılında oynaması ücretsiz olarak sunulan Warface'te PvE ve PvP modları bulunuyor. 4 farklı sınıfın yer aldığı MMO oyununda özelleştirme sistemi mevcut. Silahları özelleştirmenize imkân tanıyan yapım, kaliteli grafikleri ile dikkat çekiyor.
Rainbow Six Siege
İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ubisoft Montreal tarafından geliştirildi. Çeşitli operatörlerin yer aldığı oyunda her operatörde farklı silahlar ve yetenekler bulunuyor. Stratejinin önemli bir yere sahip olduğu Rainbow Six Siege, özellikle arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan oyunculara hitap ediyor.
Point Blank
2008 yılında sunulan Point Blank, Zepetto tarafından geliştirildi. Çeşitli karakterlerin, silahların, haritaların ve modların yer aldığı FPS oyunu ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunu bilgisayarınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
Insurgency: Sandstorm
New World Interactive tarafından geliştirilen Insurgency: Sandstorm, 2018 yılında satışa sunuldu. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun yayıncılığını Focus Entertainment üstlendi. İki takımın mücadelesinin yer aldığı yapımda çeştili haritalar mevcut.
Valorant
CS: GO alternatifi oyunlar arasında yer alan Valorant, Riot Games tarafından sunuldu. 2020 yılında çıkan oyun, ücretsiz olarak oynanabiliyor. Başarılı yapımda çok sayıda karakter yer alıyor ve her karakter çeşitli özelliklere sahip.
Overwatch 2
2022 yılının ekim ayında satışa sunulan Overwatch 2, Blizzard Entertainment tarafından geliştirildi. Kaliteli grafiklere sahip olan Overwatch 2 karakterleri ile dikkat çekiyor. Oyunda yer alan her karakterde çeşitli yetenekler bulunuyor. Oyunda ayrıca pek çok harita mevcut.
Overwatch 2 İncelemesi: Gerçekten Ne Gerek Vardı?
2016 yılında Blizzard tarafından yayınlanan Overwatch pek çok kişi tarafından oynandı ve beğenildi. Yıllar sonra gelen ilk yeni IP olan Overwatch’ın yıllar içerisinde kendine has bir kitlesi oluştu.
Team Fortress 2
Ücretsiz olarak oynanabilen Team Fortress 2, Valve tarafından geliştirildi. 2007 yılında sunulan oyunda Medic, Scout ve Spy dahil olmak üzere çeşitli karakterler yer alıyor. Pek çok haritaya ve moda ev sahipliği yapan oyun 92 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor.
Halo Infinite
343 Industries tarafından geliştirilen Halo Infinite, 2021 yılında piyasaya sürüldü. Çok oyunculu modu ücretsiz olarak oynanabilen oyunda başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikler mevcut. Oyunu PC, Xbox One, Xbox Series X veya Xbox Series X platformu üzerinden oynayabilirsiniz.
Call of Duty: Modern Warfare II
Tek oyunculu ve çok oyunculu modların yer aldığı Call of Duty: Modern Warfare II'nin yayıncılığını Activision üstlendi. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunun PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S sürümleri bulunuyor.
Dirty Bomb
Splash Damage tarafından geliştirilen Dirty Bomb, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Farklı yeteneklere sahip çeşitli karakterlerin yer aldığı yapımda iki farklı oyun modu bulunuyor. 2015 yılında sunulan oyunun yayıncılığını Warchest Ltd. üstlendi.
CrossFire
CS: GO yerine oynanabilecek oyunlar arasında CrossFire da yer alıyor. Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran oyunda iki takım mücadele ediyor. Çeşitli haritaların ve silahların yer aldığı yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.
CS: GO benzeri oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Valorant
Valorant, Riot Games'in ücretsiz oynanabilen FPS oyunudur. Valorant tam sürüm indirip oynamak için hemen topluluğa katılın!
Zula
Zula, Türk oyun geliştiricileri tarafından yapılan ve yayınlanan ücretsiz olarak oynayabileceğiniz kaliteli bir online FPS oyunudur.
Call of Duty: Modern Warfare II
Call of Duty: Modern Warfare II ile serinin en geniş içeriklerini deneyimleyeceksiniz.
Point Blank
Yeni ve tamamen Türkçeleştirilmiş online savaş ve nişan oyunu. Aksiyonu yüksek, heyacanlı ve online olarak multiplayer olarak internet üzerinden oynanabilecek güzel bir oyun.
Team Fortress 2
Team Fortress 2, Half Life'ın yapımcısı Valve tarafından geliştirilen MMOFPS oyunudur.
Overwatch 2
Steam'de çıkış yapacak olan Overwatch 2, optimist gelecekte geçen bir takım tabanlı nişancı oyunudur.
Rainbow Six Siege
Rainbow Six Siege yüksek kaliteli grafikleri taktiksel bir oynanışla birleştiren bir FPS oyunudur
Halo Infinite
Halo Infinite Steam'de! Şimdi kadar yapılmış en iddialı Halo oyununda Halo halkasının etkileyici genişliğini ilk kez keşfedin.
Warface
Warface, kaliteli grafikleri ve oynanabilirliğiyle ücretsiz bir şekilde online olarak oynayabileceğiniz bir MMOFPS oyunudur.
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