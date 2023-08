Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) benzeri oyunlar, Valve tarafından geliştirilen popüler FPS oyununu oynamaktan sıkılan ve farklı bir oyun arayan oyunculara hitap ediyor. Peki, CS: GO tarzı oyunlar hangileri?

Bu rehberde CS: GO alternatifi oyunlar listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımları oynayarak uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

CS: GO Benzeri Oyunlar Listesi

Zula

Warface

Rainbow Six Siege

Point Blank

Insurgency: Sandstorm

Valorant

Overwatch 2

Team Fortress 2

Halo Infinite

Call of Duty: Modern Warfare II

Dirty Bomb

CrossFire

CS: GO gibi oyunlar listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Zula

Madbyte Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Zula, 2015 yılının şubat ayında çıktı. Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Zula'da çeşitli karakterler bulunuyor. İki takımın mücadele ettiği yapımda ayrıca birçok harita da mevcut.

Warface

2012 yılında oynaması ücretsiz olarak sunulan Warface'te PvE ve PvP modları bulunuyor. 4 farklı sınıfın yer aldığı MMO oyununda özelleştirme sistemi mevcut. Silahları özelleştirmenize imkân tanıyan yapım, kaliteli grafikleri ile dikkat çekiyor.

Rainbow Six Siege

İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ubisoft Montreal tarafından geliştirildi. Çeşitli operatörlerin yer aldığı oyunda her operatörde farklı silahlar ve yetenekler bulunuyor. Stratejinin önemli bir yere sahip olduğu Rainbow Six Siege, özellikle arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan oyunculara hitap ediyor.

Point Blank

2008 yılında sunulan Point Blank, Zepetto tarafından geliştirildi. Çeşitli karakterlerin, silahların, haritaların ve modların yer aldığı FPS oyunu ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunu bilgisayarınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Insurgency: Sandstorm

New World Interactive tarafından geliştirilen Insurgency: Sandstorm, 2018 yılında satışa sunuldu. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun yayıncılığını Focus Entertainment üstlendi. İki takımın mücadelesinin yer aldığı yapımda çeştili haritalar mevcut.

Valorant

CS: GO alternatifi oyunlar arasında yer alan Valorant, Riot Games tarafından sunuldu. 2020 yılında çıkan oyun, ücretsiz olarak oynanabiliyor. Başarılı yapımda çok sayıda karakter yer alıyor ve her karakter çeşitli özelliklere sahip.

Overwatch 2

2022 yılının ekim ayında satışa sunulan Overwatch 2, Blizzard Entertainment tarafından geliştirildi. Kaliteli grafiklere sahip olan Overwatch 2 karakterleri ile dikkat çekiyor. Oyunda yer alan her karakterde çeşitli yetenekler bulunuyor. Oyunda ayrıca pek çok harita mevcut.

Team Fortress 2

Ücretsiz olarak oynanabilen Team Fortress 2, Valve tarafından geliştirildi. 2007 yılında sunulan oyunda Medic, Scout ve Spy dahil olmak üzere çeşitli karakterler yer alıyor. Pek çok haritaya ve moda ev sahipliği yapan oyun 92 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor.

Halo Infinite

343 Industries tarafından geliştirilen Halo Infinite, 2021 yılında piyasaya sürüldü. Çok oyunculu modu ücretsiz olarak oynanabilen oyunda başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikler mevcut. Oyunu PC, Xbox One, Xbox Series X veya Xbox Series X platformu üzerinden oynayabilirsiniz.

Call of Duty: Modern Warfare II

Tek oyunculu ve çok oyunculu modların yer aldığı Call of Duty: Modern Warfare II'nin yayıncılığını Activision üstlendi. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunun PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S sürümleri bulunuyor.

Dirty Bomb

Splash Damage tarafından geliştirilen Dirty Bomb, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Farklı yeteneklere sahip çeşitli karakterlerin yer aldığı yapımda iki farklı oyun modu bulunuyor. 2015 yılında sunulan oyunun yayıncılığını Warchest Ltd. üstlendi.

CrossFire

CS: GO yerine oynanabilecek oyunlar arasında CrossFire da yer alıyor. Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran oyunda iki takım mücadele ediyor. Çeşitli haritaların ve silahların yer aldığı yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

