Hangouts Chat, Google’ın Mac kullanıcılarına da ücretsiz sunduğu mesajlaşma uygulaması. Ekipler için hazırlanan iletişim uygulaması, yapı itibarıyla Microsoft Teams, Facebook Workplace, Slack’e benzerlik gösteriyor ancak akıllı botlar gibi rakiplerinde olmayan özelliklere de sahip.

Google tarafından geliştirilen “ekipler için” mesajlaşma uygulaması Hangouts Chat, iş kullanıcıları arasında iletişimi (birebir ve grup sohbetleri) dosya paylaşımını (doküman, elektronik tablo, slayt, fotoğraf, video vs.) kolaylaştırıyor. G Suite ve üçüncü parti araçlarla entegre çalışan uygulama, toplantı vakitlerini kişilerin takvimlerine bakarak ayarlayabilen Meet Bot, uçuş araması yapan Kayak Bot, görev ataması yapan MeisterTask Bot, anket oluşturan Polly Bot gibi yardımcı akıllı botlar sunuyor.