Mac için Microsoft Excel uygulaması
Microsoft Excel, Mac için Office programı Office 365 ile birlikte gelen, ayrı olarak da indirilebilen ofis uygulaması. Mac bilgisayarlarda ücretsiz kullanılabilen elektronik tablo hazırlama uygulaması Apple Numbers’a alternatif. Mac’de Microsoft Office programı arıyor, sadece Excel uygulamasına ihtiyacınız varsa Office 365 yerine Microsoft Excel’i indirmenizi öneririm.
Mac için Office 365 indirerek Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve diğer ofis uygulamalarına tek seferde kavuşmuş oluyorsunuz ancak sadece Excel uygulamasına ihtiyaç varsa 4GB indirme yapmanıza hiç gerek yok. Mac için Microsoft Excel uygulamasını indirerek Windows’daki gibi elektronik tabloları alıştığınız şekilde hazırlarsınız. Mevcut Office 365 aboneliğinizle kullanabileceğiniz Microsoft Excel Mac uygulaması, Windows ile aynıdır. Ek olarak MacBook Pro Touch Bar modeli kullanıcıları için ayrı bir dokunmatik ekran üzerinden çeşitli kısayollar sunar ve koyu modda çalışmayı destekler. Muhasebe, denetim, finans veya diğer alanlardaki çalışmalarınızı iş arkadaşlarınızla dilediğiniz yerden yürütmenize izin veren Excel Mac uygulamasının öne çıkan özellikleri şöyle:
Microsoft Excel Mac Özellikleri:
- MacBook Pro Touch Bar ile tam uyumludur. Hücreye girdiğiniz her veri, son kullanılan işlev anında Touch Bar’a yansır. Koyu mod, tabloya odaklanmanıza, tüm dikkatinizi çalışmanıza vermenize yardımcı olur.
- Modern şablonlarla bütçe, görev listesi, muhasebe belgeleri, mali analizler hazırlamak hızlı ve basit. Bildiğiniz formüllerle hesaplamalar yapın, verilerinizi çözümleyin, zengin özellikler ve biçimlendirme seçenekleriyle kolay okunabilir dikkat çekici tablolar hazırlayın. Tüm elektronik tablo özellikleri, biçimlendirmeler, formüller, tüm cihazlarınızda aynı şekilde çalışır.
- Yeni çizelgeler ve grafikler sayesinde biçimlendirmeden, mini grafiklerden ve tablolardan yararlanarak verilerinizin daha iyi görünmesini, anlaşılmasını sağlayın.
- Akıllıdır. Desenlerinizi öğrenip verilerinizi düzenleyerek size vakit kazandırır. Hazır şablonları kullanarak veya sıfırdan kolayca elektronik tablolar oluşturun ve modern formüllerle hesaplamalar yapın.
- Tabloyu iş arkadaşlarınızla paylaşarak işi daha hızlı tamamlayın. Mobil, masaüstü ve web ortamında Excel dosyanızla çalışabilirsiniz.
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