Microsoft Excel, Mac için Office programı Office 365 ile birlikte gelen, ayrı olarak da indirilebilen ofis uygulaması. Mac bilgisayarlarda ücretsiz kullanılabilen elektronik tablo hazırlama uygulaması Apple Numbers’a alternatif. Mac’de Microsoft Office programı arıyor, sadece Excel uygulamasına ihtiyacınız varsa Office 365 yerine Microsoft Excel’i indirmenizi öneririm.

Mac için Office 365 indirerek Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve diğer ofis uygulamalarına tek seferde kavuşmuş oluyorsunuz ancak sadece Excel uygulamasına ihtiyaç varsa 4GB indirme yapmanıza hiç gerek yok. Mac için Microsoft Excel uygulamasını indirerek Windows’daki gibi elektronik tabloları alıştığınız şekilde hazırlarsınız. Mevcut Office 365 aboneliğinizle kullanabileceğiniz Microsoft Excel Mac uygulaması, Windows ile aynıdır. Ek olarak MacBook Pro Touch Bar modeli kullanıcıları için ayrı bir dokunmatik ekran üzerinden çeşitli kısayollar sunar ve koyu modda çalışmayı destekler. Muhasebe, denetim, finans veya diğer alanlardaki çalışmalarınızı iş arkadaşlarınızla dilediğiniz yerden yürütmenize izin veren Excel Mac uygulamasının öne çıkan özellikleri şöyle:

Microsoft Excel Mac Özellikleri: