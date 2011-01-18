PCBoost5.7.17.2017
Program ve Oyun Hızlandırıcı
PCBoost programları ve oyunları daha yüksek performansta çalıştırmanızı sağlayan hızlandırıcı bir programdır. Bilgisayarınızı yenilemeden program ve oyunları daha hızlı kullanmak isterseniz PCBoost'dan yardım alabilirsiniz.
Pek çok yazılım en alt seviyede CPU (bellek) kullanma mantığıyla tasarlanmıştır. PcBoost programların gerçek performansını göstermesini sağlamak için CPU kullanım sınırlarını artırır. Bu sayede programlarınız daha hızlı çalışmaya başlar.
PCBoost bilgisayarınızdaki programların en yüksek performansta çalışmaları için dengeli bir CPU dağılımı sağlar. Bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermeden oyun ve programlarınızı hızlandıran PCBoost bilgisayarınızın gerçek performansını görmenizi sağlayacak.
Bu işlemi yaparken sisteminizi zorlayacak herhangi bir işlem yapmayan program, temel olarak en çok kullanılan programlara daha fazla bellek ayırma mantığıyla çalışıyor. Bu sayede kullanıcı en çok kullandığı programlardan daha yüksek performans sağlıyor.
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PCBoost 5.9.21.2015 için Serkut dedi ki;
Gamebooster artık hesap istiyor :D PCBoost'u Öneriyorum..Artı Yönleri: İyi Bence
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PCBoost 4.12.15.2014 için Burak Şahin dedi ki;
Game Booster Ve bunu birlikte indirsek olurmu yoksa sadece bunu mu indiriyim ??
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Cevap yazan: Sananekardes game daha ıyıdır arkadakı kllanılmayan prog kapatır ram jkullanılımımnı azlatır boylece oyunların kasması engellenır16 Şubat 2015 Pazartesi - 18:22:04 - Şikayet Et
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Cevap yazan: Burak ŞahinLütfen Cevap Verin !!4 Şubat 2015 Çarşamba - 15:25:37 - Şikayet Et
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2- PCBoost 4.10.28.2013 için işsiz adam dedi ki;
game booster candır gerisi candırArtı Yönleri: iyi Eksi Yönleri: daya iyi olmalıydı
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5- PCBoost 4.9.30.2013 için hüseyin özdemır dedi ki;
süper game booster dan i :) tşkler"
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PCBoost 4.7.15.2013 için ahmefatih dedi ki;
Arkdaşalar Game Booster mi İyi Bu mu İyi Acil !!!!!
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Cevap yazan: mehmethayır game booster bu degil5 Mayıs 2014 Pazartesi - 18:32:43 - Şikayet Et
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Cevap yazan: YusufGame Booster daha iyidir15 Ekim 2013 Salı - 10:23:37 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 31 / 67,953
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
- Üretici:
- PGWARE
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