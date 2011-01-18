PCBoost programları ve oyunları daha yüksek performansta çalıştırmanızı sağlayan hızlandırıcı bir programdır. Bilgisayarınızı yenilemeden program ve oyunları daha hızlı kullanmak isterseniz PCBoost'dan yardım alabilirsiniz.

Pek çok yazılım en alt seviyede CPU (bellek) kullanma mantığıyla tasarlanmıştır. PcBoost programların gerçek performansını göstermesini sağlamak için CPU kullanım sınırlarını artırır. Bu sayede programlarınız daha hızlı çalışmaya başlar.



PCBoost bilgisayarınızdaki programların en yüksek performansta çalışmaları için dengeli bir CPU dağılımı sağlar. Bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermeden oyun ve programlarınızı hızlandıran PCBoost bilgisayarınızın gerçek performansını görmenizi sağlayacak.

Bu işlemi yaparken sisteminizi zorlayacak herhangi bir işlem yapmayan program, temel olarak en çok kullanılan programlara daha fazla bellek ayırma mantığıyla çalışıyor. Bu sayede kullanıcı en çok kullandığı programlardan daha yüksek performans sağlıyor.