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PCBoost
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PCBoost

5.7.17.2017
PCBoost İndir Hemen İndir

4.26 MB
Tam Sürüm $14.99 Satın Al

Tam Sürüm $14.99
Editör Puanı: 4/5
4

5 Kullanıcı: 4.4/5

4.4
PCBoost
PCBoost
PCBoost
PCBoost
PCBoost
PCBoost

Program ve Oyun Hızlandırıcı

Yeşim Halıcı Son güncelleme 2 saat önce

PCBoost programları ve oyunları daha yüksek performansta çalıştırmanızı sağlayan hızlandırıcı bir programdır. Bilgisayarınızı yenilemeden program ve oyunları daha hızlı kullanmak isterseniz PCBoost'dan yardım alabilirsiniz.

Pek çok yazılım en alt seviyede CPU (bellek) kullanma mantığıyla tasarlanmıştır. PcBoost programların gerçek performansını göstermesini sağlamak için CPU kullanım sınırlarını artırır. Bu sayede programlarınız daha hızlı çalışmaya başlar.

PCBoost bilgisayarınızdaki programların en yüksek performansta çalışmaları için dengeli bir CPU dağılımı sağlar. Bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermeden oyun ve programlarınızı hızlandıran PCBoost bilgisayarınızın gerçek performansını görmenizi sağlayacak.

Bu işlemi yaparken sisteminizi zorlayacak herhangi bir işlem yapmayan program, temel olarak en çok kullanılan programlara daha fazla bellek ayırma mantığıyla çalışıyor. Bu sayede kullanıcı en çok kullandığı programlardan daha yüksek performans sağlıyor.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
31 / 67,953
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
Üretici:
PGWARE

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