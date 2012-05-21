Spotflux3.2.0 (Windows)
Yasaklanmış İnternet Sitelerine Bu Yazılım Sayesinde Güvenli Bir Şekilde Girebilirsiniz
Spotflux engelli internet sitelerine kolayca girmenizi sağlayan, bu işlevinin yanında gizliliğinizi koruyan, internette takip edilmenizi ve kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesini engelleyen güzel bir servis.
Programı yükledikten sonra oldukça basit olan arayüzünü kullanarak “Enable” menüsünden aktifleştirmeniz yeterli oluyor. Daha sonra dilediğiniz internet sitesine girebilir, programın sağladığı internet güvenliği servisinin avantajlarından faydalanabilirsiniz.
Bunun yanında programın ayarlar bölümünde yer alan proxyler kısmından proxyleri yapılandırabilir, ayrıca filtreler bölümünü kullanarak VPN Plus yahut sadece VPN filtreleri gibi ayarlamaları da yapabilirsiniz. Programın içerisinde yer alan test araçları sayesinde VPN'in ne kadar etkin olduğunu da test edebilir, coğrafik IP testi sayesinde konum tabanlı olarak da değişim mevcut mu gözleyebilirsiniz.
En son test olarak da kullanılan gizlilik testi sayesinde internet üzerinde ne kadar görünebilir olduğunuzu deneyebilir, böylece internette anonimliğinizi korumakta başarılı olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Başarılı ve ücretsiz VPN programları arasında yer alan Spotflux, diğer VPN programlarından şikayetçi olanların kesinlikle denemesi gerekenler arasında yer alıyor.
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Spotflux 3.1.5 için Ziyaretçi dedi ki;
yaptım çok kolay arkadaslar iyi okuyun youtubeden izleyinnn
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Spotflux 3.1.3 için werfrfAd Soyad dedi ki;
inmiyor ki bu nasıl indirebilirim
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Spotflux 3.1.3 için ahmet tabak dedi ki;
meb engeline karşı nasıl meb e bağlı okulda okuyorum youtube giremiyorum ultra surf hot spot işe yaramıyo yardımcı olursanız...
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Cevap yazan: Ziyaretçizenmate diye program var kardeş onu indir ilk önce engelsiz bir internet ile kur onu bağla sonra engelli internetinde çalıştır ve herseye girersin ama azcık yavaş olr2 Haziran 2015 Salı - 20:20:54 - Şikayet Et
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5- Spotflux 3.1.3 için Ad Soyadmesage dedi ki;
harika
engel tanımayanlar için çok güzel
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5- Spotflux 2.10.2.47 için emir canAd Soyad dedi ki;
umarım iyi bir sitedir herkes memnun kalırArtı Yönleri: çok kullanışlı Eksi Yönleri: yok
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 1,454 / 894,204
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Spotflux, Inc.
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