Spotflux engelli internet sitelerine kolayca girmenizi sağlayan, bu işlevinin yanında gizliliğinizi koruyan, internette takip edilmenizi ve kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesini engelleyen güzel bir servis.

Programı yükledikten sonra oldukça basit olan arayüzünü kullanarak “Enable” menüsünden aktifleştirmeniz yeterli oluyor. Daha sonra dilediğiniz internet sitesine girebilir, programın sağladığı internet güvenliği servisinin avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Bunun yanında programın ayarlar bölümünde yer alan proxyler kısmından proxyleri yapılandırabilir, ayrıca filtreler bölümünü kullanarak VPN Plus yahut sadece VPN filtreleri gibi ayarlamaları da yapabilirsiniz. Programın içerisinde yer alan test araçları sayesinde VPN'in ne kadar etkin olduğunu da test edebilir, coğrafik IP testi sayesinde konum tabanlı olarak da değişim mevcut mu gözleyebilirsiniz.

En son test olarak da kullanılan gizlilik testi sayesinde internet üzerinde ne kadar görünebilir olduğunuzu deneyebilir, böylece internette anonimliğinizi korumakta başarılı olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Başarılı ve ücretsiz VPN programları arasında yer alan Spotflux, diğer VPN programlarından şikayetçi olanların kesinlikle denemesi gerekenler arasında yer alıyor.