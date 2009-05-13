Aynı Anda Birden Fazla Kişiyle Sesli Olarak Sohbet Edebileceğiniz Bir Program

TeamSpeak 3, özellikle oyuncular arasında epey popüler olan ve sesli olarak grup sohbetleri yapabilmemize olanak sağlayan bir program.

Programın üçüncü neslini, TeamSpeak Classic ve TeamSpeak 2'nin geliştirilmiş bir versiyonundan ziyade C++ üzerinde baştan sona yeniden yazılmış bir program olarak düşünebiliriz. Yeniden tasarlanma aşamasında koklü iyileştirmelere gidilen program artık hiç olmadığı kadar güvenli, pratik ve fonksiyonel.

Hiç olmadığı kadar net ses kalitesi sunan TeamSpeak 3'te sesin iletim süreci de epey elden geçirilmiş. Latency (gecikme) üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalar ve geliştirmeler neticesinde sesler anında karşı tarafa iletiliyor.

Üst düzey ses kalitesi sunabilmek için yankı azaltma, cızırtı önleme ve arkaplandaki seslerin engellenmesi gibi gelişmiş mühendislik gerektiren teknolojilerden faydalanılmış. Entegre olarak sunulan 3D ses teknolojisi sayesinde seslerin geldiği yön net olarak seçilebiliyor ve bu sayede sanki oradaymışçasına bir deneyim yaşıyoruz.

Programda ayrıca yüksek güvenlikli dosya aktarım prosedürü sunuluyor. Dosya indirme ve yükleme işlemleri tamamen kullanıcıların sçeimleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve dosyaların tümü TeamSpeak 3 sunucuları üzerinde saklanıyor. Bu sayede kullanıcılar karmaşık ayarlar yapmadan, FTP programları ile uğraşmadan veya firewall konularıyla vakit kaybetmeden aktarım süreçlerini tamamlayabiliyorlar.

Programın arayüzü tamamen kişiselleştirilebilir bir tasarıma sahip. Kullanıcılar farklı seçeneklerden faydalanarak programın arayüzünü beğenilerine göre tasarlayabiliyorlar.

Programın en güzel yanlarından bir tanesi de sunulan eklenti desteği. Farklı donanım ürünleri için farklı eklentiler sunuluyor olması kullanıcıların sahip oldukları ürünlerden tam performans almalarını garantiliyor.

TeamSpeak 3, sık sık grup konuşması gerçekleştiren kişilerin güvenle kullanabilecekleri bir yazılım. Sistemi yormaması, güvenliği üst düzeyde tutması ve pratik özellikleriyle birlikte TeamSpeak 3 özellikle oyuncuların vazgeçilmezleri arasında olmaya aday.