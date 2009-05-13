?     Geri Bildirim
TeamSpeak Client
TamindirWindowsİnternetİletişimTeamSpeak Client

TeamSpeak Client

3.1.4.2 (Windows)
TeamSpeak Client İndir Hemen İndir

74.01 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 4/5
4

47 Kullanıcı: 4.6/5

4.6
TeamSpeak Client
TeamSpeak Client
TeamSpeak Client
TeamSpeak Client

Grup Sesli Sohbet Programı

Emircan Erdoğan Son güncelleme 5 saat önce

Aynı Anda Birden Fazla Kişiyle Sesli Olarak Sohbet Edebileceğiniz Bir Program

TeamSpeak 3, özellikle oyuncular arasında epey popüler olan ve sesli olarak grup sohbetleri yapabilmemize olanak sağlayan bir program.

Programın üçüncü neslini, TeamSpeak Classic ve TeamSpeak 2'nin geliştirilmiş bir versiyonundan ziyade C++ üzerinde baştan sona yeniden yazılmış bir program olarak düşünebiliriz. Yeniden tasarlanma aşamasında koklü iyileştirmelere gidilen program artık hiç olmadığı kadar güvenli, pratik ve fonksiyonel.

Hiç olmadığı kadar net ses kalitesi sunan TeamSpeak 3'te sesin iletim süreci de epey elden geçirilmiş. Latency (gecikme) üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalar ve geliştirmeler neticesinde sesler anında karşı tarafa iletiliyor.

Üst düzey ses kalitesi sunabilmek için yankı azaltma, cızırtı önleme ve arkaplandaki seslerin engellenmesi gibi gelişmiş mühendislik gerektiren teknolojilerden faydalanılmış. Entegre olarak sunulan 3D ses teknolojisi sayesinde seslerin geldiği yön net olarak seçilebiliyor ve bu sayede sanki oradaymışçasına bir deneyim yaşıyoruz.

Programda ayrıca yüksek güvenlikli dosya aktarım prosedürü sunuluyor. Dosya indirme ve yükleme işlemleri tamamen kullanıcıların sçeimleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve dosyaların tümü TeamSpeak 3 sunucuları üzerinde saklanıyor. Bu sayede kullanıcılar karmaşık ayarlar yapmadan, FTP programları ile uğraşmadan veya firewall konularıyla vakit kaybetmeden aktarım süreçlerini tamamlayabiliyorlar.

Programın arayüzü tamamen kişiselleştirilebilir bir tasarıma sahip. Kullanıcılar farklı seçeneklerden faydalanarak programın arayüzünü beğenilerine göre tasarlayabiliyorlar.

Programın en güzel yanlarından bir tanesi de sunulan eklenti desteği. Farklı donanım ürünleri için farklı eklentiler sunuluyor olması kullanıcıların sahip oldukları ürünlerden tam performans almalarını garantiliyor.

TeamSpeak 3, sık sık grup konuşması gerçekleştiren kişilerin güvenle kullanabilecekleri bir yazılım. Sistemi yormaması, güvenliği üst düzeyde tutması ve pratik özellikleriyle birlikte TeamSpeak 3 özellikle oyuncuların vazgeçilmezleri arasında olmaya aday.

TeamSpeak Client Artı Yönleri
  • + Kişiselleştirilebilir arayüz
  • + Gecikme süresinin azaltılmış olması
  • + Yüksek güvenlik özellikleri
  • + Yüksek ses kalitesi
TeamSpeak Client Eksi Yönleri
  • - Bazı kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

TeamSpeak Client için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2,574 / 916,017
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
TeamSpeak

İletişim Popülerleri

  1. TeamSpeak Client
    TeamSpeak ClientGrup Sesli Sohbet Programı
  2. WhatsApp Messenger
    WhatsApp MessengerMasaüstü için Anlık Mesajlaşa Yazılımı
  3. Discord
    DiscordOyuncular için Sesli İletişim ve Yazışma Programı
  4. Raidcall
    RaidcallSesli Sohbet Programı
  5. Curse Voice
    Curse VoiceLeague of Legends için Sesli Sohbet Programı