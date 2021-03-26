Adobe Acrobat Pro, PDF belgeleri oluşturmak, PDF dosyalarını görüntülemek, imzalamak, dönüştürmek için kullanabileceğiniz en iyi program. Dünya genelinde milyonlarca kuruluş, PDF’leri oluşturup düzenlemek, PDF’leri Microsoft Office formatlarına dönüştürmek ve çok daha fazlasını yapmak için Adobe Acrobat DC programını kullanıyor.

Adobe Acrobat Pro İndir

PDF dönüştürme: Word, PowerPoint, Excel dosyalarını PDF’e, PDF belgelerini PPT, Excel, Word dosyasına dönüştürmenin yanı sıra JPG, HTML formatındaki dosyaları da PDF veya tam tersi dönüştürün. Daha kolay paylaşabilmek için PDF belgesinin boyutunu küçültün.

PDF Düzenleme: PDF belgesindeki metin ve görselleri düzenleyin. Notlar, vurgular ve başka açıklamalar ekleyin. Taranmış metni OCR ile düzenlenebilir hale getirin. Birden fazla dosyayı tek PDF belgesinde birleştirin. PDF’deki sayfaları yeniden düzenleyin, sayfaları kaldırın, sayfaları dikey ve yatay modda olacak şekilde döndürün, sayfaları kırpın. PDF’yi birden fazla dosyaya bölün.

PDF Paylaşma: PDF belgelerini yorum eklemeleri veya görüntülemeleri için iş arkadaşlarınıza gönderin. Geri bildirimleri tek bir dosyada toplayın. PDF belgesinin içeriğinin kopyalanmasını, düzenlenmesini ve yazdırılmasını engellemek için şifre koyun. Korumalı PDF’lerdeki parolaları kaldırın. İki PDF dosyasını karşılaştırın.

PDF İmzalama: İmzalamaları için iş arkadaşlarınıza belgeyi gönderin. Form doldurun ve imzanızı ekleyin. Mevcut formları ve taramaları doldurulabilir PDF formlarına dönüştürün.