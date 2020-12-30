RPG oyunu Baldur's Gate 3, Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları arasında
Baldur's Gate 3, Larian Studios tarafından geliştirilen rol yapma oyunu. Dungeons & Dragons masaüstü rol yapma sistemine dayanan Baldur’s Gate serisinin üçüncü ana oyunu Baldur's Gate 3, Steam’de!
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Grubunuzu toplayın ve kardeşlik ve ihanet, fedakarlık ve hayatta kalma hikayesi ve mutlak gücün cazibesiyle Unutulmuş Diyarlar’a geri dönün.
Beyninize yerleştirilen bir Mind Flayer parazitinden alınan gizemli yetenekler içinizde uyanıyor. Direnin ve karanlığı kendinize karşı çevirin veya kötülüğü kucaklayın.
Divinity: Original Sin 2 yaratıcılarından gelen yeni nesil RPG’de çok çeşitli D&D ırkları ve sınıfları arasından seçim yapın veya el yapımı bir arka plana sahip başlangıç karakteriyle oynayın. Unutulmuş Diyarlar’da ve ötesinde yolculuk ederken macera, ganimet, savaş ve romantizm. Tek başınıza oynayın ve arkadaşlarınızı dikkatlice seçin veya çok oyunculu modda dört kişiye kadar bir grup olarak oynayın.
Kaçırıldınız, enfekte oldunuz, kayboldunuz. Bir canavara dönüşüyorsunuz ama içinizdeki kötülük büyüdükçe gücünüz de artıyor. Bu güç hayatta kalmanıza yardımcı olabilir ancak ödenmesi gereken bir bedel olacaktır ve herhangi bir yetenekten çok grupta kurduğunuz güven bağları en büyük gücünüz olacak. Şeytanlar, tanrılar ve başka dünyadan gelen güçler arasındaki çatışmada yakalanan Unutulmuş Diyarlar’ın kaderini birlikte belirleyeceksiniz.
Yeni Divinity 4.0 motoruyla güçlendirilen Baldur’s Gate 3, size seçimlerinize reaksiyon gösteren dünyayla birlikte keşfetme, deney yapma ve etkileşime girmede benzeri görülmemiş bir özgürlük sunuyor. Şimdiye kadarki en büyük dünyada maceraya atılırken büyük sinematik bir anlatı sizi karakterinize hiç olmadığı kadar yaklaştırıyor.
Unutulmuş Diyarlar, büyük, detaylı, değişik ve etrafınızda keşfedilecek sırların olduğu bir dünya. Gizlice çıkın, dalın, itin, tırmanın ve Underdark’ın derinliklerinden Upper City’nin ışıltılı çatılarına yolculuk edin. Nasıl hayatta kalacağınız ve dünyada nasıl bir iz bırakacağınız size kalmış.
- Dört oyuncuya kadar online çok oyunculu: Kendi görevlerinizi ve ajandanızı takip etmek için grubunuzu bölmenize ve savaşta güçlerinizi birleştirmenize olanak tanır. Mükemmel grubu bir araya getirin veya arkadaşlarınızın hiç beklemedikleri bir zamanda kaos çıkartın.
- Soylu karakterler: Her biri kendine özgü özellikleri, ajandası ve dünya görüşü olan el yapımı bir deneyim sunar. Hikayeleri tüm anlatı ile kesişir ve seçimleriniz bu hikayelerin kurtuluş, hakimiyet veya başka birçok sonuçla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirler.
- Sıra tabanlı dövüş evrildi: D&D 5e kural setine dayanıyor. Takım halinde girişkenlik, avantaj ve dezavantaj, savaş kameralarına katılan değiştiriciler, genişletilmiş çevresel etkileşimler ve strateji ve öngörüyü ödüllendiren yeni bir savaş akıcılığına katılır.
- Unutulmuş Diyarlar’ın geleceğini belirleyin: Seçimleriniz ve zarın atılmasıyla… Kimi oynarsanız oynayın veya neyi yuvarlarsanız yuvarlayın, dünya ve sakinleri hikayenize tepki reaksiyon verir.
- Oyuncu tarafından başlatılan sıra tabanlı mod: Savaş dışında bile istediğiniz zaman çevrenizdeki dünyayı duraklatmanıza izin verir. Mücadele başlamadan taktiksel bir avantaj elde etme, yeri tam olarak belirleme veya acımasız bir tuzaktan kaçmanız gerektiğinde… Grubunuzu bölün, pusu kurun, karanlığa gizlice girin - kendi şansınızı yaratın!
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