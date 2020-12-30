Baldur's Gate 3, Larian Studios tarafından geliştirilen rol yapma oyunu. Dungeons & Dragons masaüstü rol yapma sistemine dayanan Baldur’s Gate serisinin üçüncü ana oyunu Baldur's Gate 3, Steam’de!

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Grubunuzu toplayın ve kardeşlik ve ihanet, fedakarlık ve hayatta kalma hikayesi ve mutlak gücün cazibesiyle Unutulmuş Diyarlar’a geri dönün.

Beyninize yerleştirilen bir Mind Flayer parazitinden alınan gizemli yetenekler içinizde uyanıyor. Direnin ve karanlığı kendinize karşı çevirin veya kötülüğü kucaklayın.

Divinity: Original Sin 2 yaratıcılarından gelen yeni nesil RPG’de çok çeşitli D&D ırkları ve sınıfları arasından seçim yapın veya el yapımı bir arka plana sahip başlangıç karakteriyle oynayın. Unutulmuş Diyarlar’da ve ötesinde yolculuk ederken macera, ganimet, savaş ve romantizm. Tek başınıza oynayın ve arkadaşlarınızı dikkatlice seçin veya çok oyunculu modda dört kişiye kadar bir grup olarak oynayın.

Kaçırıldınız, enfekte oldunuz, kayboldunuz. Bir canavara dönüşüyorsunuz ama içinizdeki kötülük büyüdükçe gücünüz de artıyor. Bu güç hayatta kalmanıza yardımcı olabilir ancak ödenmesi gereken bir bedel olacaktır ve herhangi bir yetenekten çok grupta kurduğunuz güven bağları en büyük gücünüz olacak. Şeytanlar, tanrılar ve başka dünyadan gelen güçler arasındaki çatışmada yakalanan Unutulmuş Diyarlar’ın kaderini birlikte belirleyeceksiniz.

Yeni Divinity 4.0 motoruyla güçlendirilen Baldur’s Gate 3, size seçimlerinize reaksiyon gösteren dünyayla birlikte keşfetme, deney yapma ve etkileşime girmede benzeri görülmemiş bir özgürlük sunuyor. Şimdiye kadarki en büyük dünyada maceraya atılırken büyük sinematik bir anlatı sizi karakterinize hiç olmadığı kadar yaklaştırıyor.

Unutulmuş Diyarlar, büyük, detaylı, değişik ve etrafınızda keşfedilecek sırların olduğu bir dünya. Gizlice çıkın, dalın, itin, tırmanın ve Underdark’ın derinliklerinden Upper City’nin ışıltılı çatılarına yolculuk edin. Nasıl hayatta kalacağınız ve dünyada nasıl bir iz bırakacağınız size kalmış.