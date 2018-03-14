Kullanıcıların ekran görüntüsünü yakalamasına ve daha sonra bu resimlerdeki metni en verimli şekilde çıkarmasına yardımcı olmaya yarayan Easy Screen OCR'nin kullanımı da bir hayli basit. Ücretsiz bir şekilde sunulan uygulamada görseli seçin ve OCR seçeneğine tıklayın. Böylelikle yazıları tespit edebilirsiniz.

Google'ın OCR motoruyla donatılmış uygulamanın gerçekten başarılı çalıştığını belirtmek gerekiyor. Punto ve yazı stili fark etmeden yazıları görebilen ve direkt olarak sunabilen Easy Screen OCR, 100 ayrı dile destek sağlıyor. Google alt yapısında çalışan uygulama, Türkçe metinleri de anlayabiliyor. Bu anlamda işlerinizi daha hızlı yapmanıza olanak sağlayan uygulamanın tek şartı ise, görselin kaliteli olması. Düşük çözünürlük sunan resimlerdeki metinleri maalesef tanımlayamıyor.

6 MB'dan daha az boyutuyla bilgisayarınızda neredeyse hiç yer kaplamayan Easy Screen OCR, hızlıca metinleri görebiliyor ve kullanıcıya sunabiliyor. Eğer işlerinizi daha hızlı halletmek istiyorsanız Easy Screen OCR'yi öneririm.

Easy Screen OCR Özellikleri