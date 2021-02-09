ESET Internet Security 2021, Windows, Mac, Android ve Linux cihazlar için kapsamlı güvenlik ve çevrimiçi gizlilik
ESET Internet Security 2021, internet tehditlerine karşı gelişmiş koruma sunan güvenlik programı. Eski ve yeni tehditlerden koruyan Ödüllü Antivirüsün yanında verilerinizi kaçırılmaya karşı güvende tutan Fidye Yazılım Koruması, para transferlerinizi güvenle yapmanız için İnternet Bankacılığı ve Alışveriş Koruması içeren ESET Internet Security, her gün bilgisayar kullanan web kullanıcıları için ideal. ESET Internet Security programını 30 gün ücretsiz denemek için yukarıdaki ESET Internet Security 2021 programını hemen bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
ESET Internet Security Detayları
Her türlü çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı koruma sağlayan Efsanevi Antivirüs Teknolojisinin yanında çevrimiçi alışveriş, bankacılık işlemleri yaparken verilerinizi koruyan, kötü niyetli kişilerin aktivitelerini engelleyen Bankacılık ve Gizlilik Koruması, modem ve akıllı cihazlarınızın güvenlik açıklarını tespit eden ve web kameranıza yetkisiz erişme iznini engelleyen Nesnelerin İnterneti ve Web Kamera Koruması gibi gelişmiş özelliklere sahip olan ESET Internet Security’nin 2019 sürümünde Kripto Para Cüzdan Koruması eklendi. Web tabanlı kripto para cüzdanlarını ziyaret ettiğinizde ESET sayfayı algılıyor ve finansa işlemlerin güvenli ortamda yapıldığını doğruluyor. Yeni eklenen UEFI Tarayıcı, Windows henüz başlatılmadan sisteme yerleşmeye çalışan tehditlere karşı derin düzeyde koruma sağlıyor. 2019 sürümde eklenen bir diğer özellik olan Güvenlik Raporu, sisteminizde algılanan tehditler, engellenen web sayfaları, durdurulan spam e-mailler, engellenen web kamera erişimleri ve daha fazlasıyla ilgili aylık özet sunuyor.
ESET Internet Security 2021 Özellikleri
- Efsanevi antivirüs teknolojisi: Çok katmanlı güvenlik sizi her türlü çevrimiçi ve çevrimdışı tehditlere karşı korur ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara yayılmasını önler.
- Ödüllü koruma: Bağımsız değerlendiriciler, ESET’i sektörün en iyileri arasına koydu. Virus Bulletin’in VB100 ödüllerinin rekor sayılarıyla da görülüyor.
- Bankacılık ve Gizlilik korumada: Bilgisayarınıza yetkisiz erişimi ve verilerinizin kötüye kullanımını önleyin. Online ödeme yaparken ve e-cüzdanlara erişirken güvende kalın.
- En son teknoloji: Gelişmiş Makine Öğrenimi, DNA tespitleri ve bulut tabanlı itibar sistemi, ESET’in 13 Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son araçlardan sadece birkaçıdır.
- IoT cihazlarınızı ve Web kameranızı koruyun: Modeminizi ve akıllı cihazlarınızı güvenlik açıklarına karşı test edin. Web kameranıza herhangi bir beklenmedik erişim olduğunda görün ve engelleyin.
- Antivirüs ve Antispyware: Her tür çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara yayılmasını önler.
- Gelişmiş Makine Öğrenimi (Geliştirildi): Buluttaki ESET Makine Öğrenimi'ne ek olarak, bu proaktif katman yerel olarak çalışır. Performans üzerinde düşük bir etkiye sahipken, daha önce hiç görülmemiş kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Exploit Önleyici: Virüsten koruma algılamasından kaçmak için özel olarak tasarlanmış saldırıları engeller ve kilit ekranlarını ve fidye yazılımlarını ortadan kaldırır. Java tabanlı yazılımlar dahil olmak üzere web tarayıcıları, PDF okuyucuları ve diğer uygulamalara yönelik saldırılara karşı koruma sağlar.
- Gelişmiş Bellek Tarayıcı: Etkinliğini gizlemek için birden çok şifreleme katmanı kullanan kalıcı kötü amaçlı yazılımların gelişmiş şekilde algılanmasını sağlar.
- Buluttan Güç Alan Tarama: ESET Live Grid dosya itibar veritabanına dayalı olarak güvenli dosyalarınızı beyaz listeye ekleyerek taramaları hızlandırır. ESET’in bulut tabanlı itibar sistemiyle karşılaştırarak bilinmeyen kötü amaçlı yazılımları davranışına göre proaktif olarak durdurmaya yardımcı olur.
- Dosyalar İndirilirken Tarama: İndirme işlemi sırasında arşiv dosyaları gibi belirli dosya türlerini tarayarak tarama süresini azaltır.
- Boşta Durum Taraması: Bilgisayarınız kullanımda değilken derinlemesine tarama yaparak sistem performansına yardımcı olur. Olası etkin olmayan tehditleri zarar vermeden önce tespit etmeye yardımcı olur.
- Host Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi (HIPS) (Geliştirildi): Davranışsal algılamaya odaklanarak sistemin davranışını daha detaylı olarak özelleştirmenizi sağlar. Güvenlik durumunuza ince ayar yapmak için sistem kaydı, etkin işlemler ve programlar için kurallar belirleme seçeneği sunar.
- Script Tabanlı Saldırı Koruması: Windows PowerShell’den yararlanmaya çalışan kötü amaçlı komut dosyalarıyla yapılan saldırıları algılar. Ayrıca tarayıcınız üzerinden saldırabilecek kötü amaçlı JavaScript’leri de algılar. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer ve Microsoft Edge tarayıcılarının tümü desteklenmektedir.
- UEFI Tarayıcı: UEFI sistem arabirimine sahip sistemlerde daha Windows başlamadan bilgisayarınıza saldıran tehditlere karşı koruma sağlar.
- WMI Tarayıcı (YENİ): Windows ortamında aygıtları ve uygulamaları yöneten bir dizi araç olan Windows Yönetim Araçları’nda veri olarak gömülü virüslü dosyalara veya kötü amaçlı yazılımlara ilişkin kaynakları arar.
- Sistem Kayıt Defteri Tarayıcı (YENİ): Windows Sistem Kayıt Defterine veri olarak gömülmüş virüslü dosyalar veya kötü amaçlı yazılım kaynaklarını arar, Microsoft Windows işletim sistemi ve kayıt defterini kullanmayı tercih eden uygulamalar için düşük düzeyli ayarları saklayan hiyerarşik bir veritabanı.
- Ufak Sistem Kullanım Alanı: Yüksek performansı sürdürür ve donanım ömrünü uzatır. Her tür sistem ortamına uyum sağlar. Son derece küçük güncelleme paketleriyle internet bant genişliğinden tasarruf sağlar.
- Oyuncu Modu: ESET Smart Security Premium, herhangi bir program tam ekranda çalıştırıldığında otomatik olarak sessiz moda geçer. Oyun, video, fotoğraf veya sunumlar için kaynakları korumak amacıyla sistem güncellemeleri ve bildirimleri ertelenir.
- Taşınabilir Bilgisayar Desteği: Sistem kaynaklarını korumak için tüm etkin olmayan açılır pencereleri, güncellemeleri ve sistem tüketen etkinlikleri erteler, böylece daha uzun süre çevrimiçi kalabilir ve fişsiz kullanabilirsiniz.
- Fidye Yazılımı Koruması: Kişisel verilerinizi kilitleyen ve ardından kilidi açmak için fidye ödemenizi isteyen kötü amaçlı yazılımları engeller.
- Web Kamera Koruması: Hangilerinin web kameranızı kullanmak istediğini görmek için bilgisayarınızda çalışan tüm işlemler ve uygulamaları sürekli olarak izler. Beklenmedik bir şekilde web kameranıza erişmeye çalışan herhangi bir durumda sizi uyarır ve engellemenizi sağlar.
- Bağlı Ev (Geliştirildi): Modeminizi zayıf parolalar veya güncel olmayan aygıt yazılımı gibi güvenlik açıklarına karşı test etmenize olanak tanır ve gelişmiş algılama ile modeme bağlı cihazların (akıllı telefonlar, akıllı cihazlar) kolay erişilebilen bir listesini sunar; kimlerin bağlandığı cihaz ismi, IP adresi, Mac adresi gibi bilgilerle birlikte gösterilir. Akıllı cihazları güvenlik açıklarına karşı taramanızı sağlar ve olası sorunları nasıl düzelteceğiniz konusunda size öneriler sunar.
- Güvenlik Duvarı: Bilgisayarınıza yetkisiz erişimi ve kişisel verilerinizin kötü kullanımını önler.
- Ağ Saldırı Koruması: Güvenlik Duvarına ek olarak, bilgisayarınızı otomatik olarak kötü amaçlı ağ trafikten korur ve tehlikeli trafik bağlantılarının açığa çıkardığı tehditleri engeller.
- Bankacılık ve Ödeme Koruması (Geliştirildi): Çevrimiçi olarak güvenle ödeme yapabileceğiniz ve varsayılan olarak (kurulumdan sonra) güvenli modda desteklenen herhangi bir tarayıcıyı çalıştırabileceğiniz özel bir güvenli tarayıcı sunar. İnternet bankacılığı ve web tabanlı kripto cüzdanlara erişirken sizi otomatik olarak korur. Daha güvenli işlemler için klavye ve tarayıcı arasındaki iletişimi şifreler ve herkese açık WiFi ağlarında sizi bilgilendirir. Sizi keyloggerlardan korur.
- Botnet Koruması: Kötü amaçlı botnet yazılımlarına karşı koruma sağlayan ek güvenlik katmanı bilgisayarınızın spam ve ağ saldırıları için kötüye kullanılmasını önler. Kötü amaçlı trafiğin daha da hızlı engellenmesini sağlayan Ağ İmzaları adında yeni bir algılama türünden yararlanın.
- Kimlik Avına Karşı Koruma: Gizliliğinizi ve değerli şeylerinizi kullanıcı adları, şifreler veya banka bilgileri gibi hassas bilgileri alan veya görünüşte saygın kaynaklardan sahte haberler çıkartan dolandırıcı web sitelerine karşı korur. Sizi homoglif saldırılardan (linklerdeki karakterleri değiştirme)
- Ev Ağı Dışı: Bilinmeyen bir ağa bağlanıldığında sizi uyarır ve Katı Koruma moduna geçmenizi ister. Cihazınızı aynı anda bağlı diğer bilgisayarlara görünmez hale getirir.
- Aygıt Kontrolü: Özel verilerinizin yetkisiz olarak harici bir aygıta kopyalanmasını önler. Depolama ortamını (CD, DVD, USB stick, disk depolama aygıtları) engellemenizi sağlar. Bluetooth, FireWire ve seri/paralel bağlantı noktaları üzerinden bağlanan aygıtları engellemenizi sağlar.
- Antispam: İstenmeyen e-postaların posta kutunuzu doldurmasını önler.
- Ebeveyn Kontrolü: Çocuklarınızın yaşına göre önceden tanımlanmış kategoriler arasından seçim yapma seçeneği sunar. Ayarları değiştirmeye karşı korumak ve ayrıca izinsiz ürünü kaldırmayı önlemek için bir parola belirlemenizi sağlar.
- Konum Takibi: Otomatik takibi başlatmak için my.eset.com adresinde ESET Anti-Theft web arabirimi ile bir aygıtı kayıp olarak işaretlemenizi sağlar. Cihaz çevrimiçi olduğunda menzil içindeki WiFi ağlarına göre konumu harita üzerinde gösterir. my.eset.com adresinde ESET Anti-Theft aracılığıyla toplanan bilgilere erişmenizi sağlar.
- Dizüstü Bilgisayar Etkinlik İzleme: Hırsızları dizüstü bilgisayarınızın dahili kamerasıyla izlemenizi sağlar. Kaybolan dizüstü bilgisayarın ekranından anlık ekran görüntüsü toplar. Son çekilen resimleri ve anlık görüntüleri my.eset.com adresindeki web arayüzüne kaydeder.
- Anti-Hırsızlık Optimizasyonu: Cihazınız için maksimum koruma sağlamak üzere Hırsızlığa Karşı Korumayı kolayca kurmanıza/yapılandırmanıza olanak tanır. Windows otomatik giriş yapma ve işletim sistemi hesap parolalarını yapılandırmayı kolaylaştırır. Sizden temel sistem ayarlarını değiştirmenizi isteyerek güvenlik düzeyini artırmanıza yardımcı olur.
- Tek Yönü Mesaj: Kaybolan cihazınızın geri gelme şansını artırmak için my.eset.com'da bir mesaj yazın ve kaybolan cihazınızda görüntülenmesini sağlayın.
- Tek Tık Çözüm: Koruma durumunuzu görüntülemenizi ve tüm ekranlardan en sık kullanılan araçlara erişmenizi sağlar. Olası sorunlara kapsamlı, tek tıklamayla çözümler sunar.
- Sorunsuz Ürün Yükseltmesi: Sürekli yüksek düzeyde güvenlik için yeni koruma teknolojilerinden kullanılabilir hale gelir gelmez yararlanın.
- Gelişmiş Kullanıcılar İçin Ayarlar: İhtiyaçlarınıza uyacak kapsamlı güvenlik ayarları sunar. Maksimum tarama derinliği tanımlamanıza, daha fazlasını taramanıza izin verir.
- ESET SysInspector: Güvenlik ve uyumluluk sorunlarından kritik bilgileri yakalayan gelişmiş bir teşhis aracıdır.
- Güvenlik Raporu: ESET’in sizi nasıl koruduğuna (algılanan tehditler, engellenen web sayfaları, istenmeyen e-postalar) dair aylık bilgilendirme
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