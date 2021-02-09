ESET Internet Security 2021, internet tehditlerine karşı gelişmiş koruma sunan güvenlik programı. Eski ve yeni tehditlerden koruyan Ödüllü Antivirüsün yanında verilerinizi kaçırılmaya karşı güvende tutan Fidye Yazılım Koruması, para transferlerinizi güvenle yapmanız için İnternet Bankacılığı ve Alışveriş Koruması içeren ESET Internet Security, her gün bilgisayar kullanan web kullanıcıları için ideal. ESET Internet Security programını 30 gün ücretsiz denemek için yukarıdaki ESET Internet Security 2021 programını hemen bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

ESET Internet Security Detayları

Her türlü çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı koruma sağlayan Efsanevi Antivirüs Teknolojisinin yanında çevrimiçi alışveriş, bankacılık işlemleri yaparken verilerinizi koruyan, kötü niyetli kişilerin aktivitelerini engelleyen Bankacılık ve Gizlilik Koruması, modem ve akıllı cihazlarınızın güvenlik açıklarını tespit eden ve web kameranıza yetkisiz erişme iznini engelleyen Nesnelerin İnterneti ve Web Kamera Koruması gibi gelişmiş özelliklere sahip olan ESET Internet Security’nin 2019 sürümünde Kripto Para Cüzdan Koruması eklendi. Web tabanlı kripto para cüzdanlarını ziyaret ettiğinizde ESET sayfayı algılıyor ve finansa işlemlerin güvenli ortamda yapıldığını doğruluyor. Yeni eklenen UEFI Tarayıcı, Windows henüz başlatılmadan sisteme yerleşmeye çalışan tehditlere karşı derin düzeyde koruma sağlıyor. 2019 sürümde eklenen bir diğer özellik olan Güvenlik Raporu, sisteminizde algılanan tehditler, engellenen web sayfaları, durdurulan spam e-mailler, engellenen web kamera erişimleri ve daha fazlasıyla ilgili aylık özet sunuyor.

ESET Internet Security 2021 Özellikleri

Efsanevi antivirüs teknolojisi: Çok katmanlı güvenlik sizi her türlü çevrimiçi ve çevrimdışı tehditlere karşı korur ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara yayılmasını önler. Ödüllü koruma: Bağımsız değerlendiriciler, ESET’i sektörün en iyileri arasına koydu. Virus Bulletin’in VB100 ödüllerinin rekor sayılarıyla da görülüyor. Bankacılık ve Gizlilik korumada: Bilgisayarınıza yetkisiz erişimi ve verilerinizin kötüye kullanımını önleyin. Online ödeme yaparken ve e-cüzdanlara erişirken güvende kalın. En son teknoloji: Gelişmiş Makine Öğrenimi, DNA tespitleri ve bulut tabanlı itibar sistemi, ESET’in 13 Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son araçlardan sadece birkaçıdır. IoT cihazlarınızı ve Web kameranızı koruyun: Modeminizi ve akıllı cihazlarınızı güvenlik açıklarına karşı test edin. Web kameranıza herhangi bir beklenmedik erişim olduğunda görün ve engelleyin.