EZ Game Booster, gereksiz işlemleri kapatarak ve bilgisayar kaynaklarının kullanımını optimize ederek oyun deneyiminizi geliştiren, bir tür oyun hızlandırma programıdır.

EZ Game Booster, bilgisayar kaynak kullanımını yeniden düzenleyerek ve arka planda çalışan ve sisteminizi tıkayabilecek gereksiz uygulamaları kapatarak, gelişmiş bir oyun deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlayan bir yazılım parçası olarak adlandırılabilir. Siyah ve mavi tonlarla tasarlanmış programın ana menüsünde iki farklı bölüm görünmektedir. Sol panelde, performansı artırmak için erişebileceğiniz kaynak kategorileri görüntülenirken, sağ bölmede değiştirilebilir özellikler hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

Aracın en önemli noktası, arka planda çalışan gereksiz işlemleri ve hizmetleri belirlemenize ve onları askıya almanıza yardımcı olmasıdır. Sonuç olarak; işlemciniz, RAM ve ekran kartınızın oynamak istediğiniz PC oyununda yeterli performansı vermediği durumlarda programı deneyebilirsiniz. Buna ek olarak, program, genelde oynadığınız oyunların yüklenmesini ve çalışmasını hızlandırmanızı sağlayan yararlı bir disk birleştirme aracı da içerir. Bu programın, değiştirebilen ve dolayısıyla sistemin performansını artırabilen Windows araçlarına hızla erişmenizi sağlayan yararlı bir bölüm bulundurduğunun da altını çizmeliyiz.

Windows Görev Yöneticisi, DirectX Tanı Aracı, Performans İzleyicisi, Oyun Denetleyicileri ve Güç Ayarları, CPU'nuz, EZ Game Booster ile görüntülenebilen ve değiştirilebilen başlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyun deneyiminizi arttıracak bir program arıyorsanız, kesinlikle bu programa göz atmalısınız.