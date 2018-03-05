Hangouts Chat, Google’ın ekipler için tasarladığı mesajlaşma platformu.

Facebook Workplace, Microsoft Teams, Slack’e benzerliğiyle dikkat çeken uygulama, iş kullanıcılarının birbirleriyle iletişime geçmesini kolaylaştırıyor. Birebir veya grup sohbeti gerçekleştirmenin yanında doküman, elektronik tablo, slayt, fotoğraf ve video paylaşımı yapabildiğiniz akıllı botların yer aldığı kolay kullanımlı bir iş uygulaması.

Google’ın Windows, Mac, Android ve iOS kullanıcıları için ücretsiz indirmeye açtığı mesajlaşma uygulaması Hangouts Chat’te iş kullanıcılarının ihtiyaç duyacağı tüm özellikler mevcut. Toplantı ayarlama, görev atama, doküman paylaşma, anlık mesajlaşma, görüntülü görüşme dahil her şey tek bir uygulamada ve iş yönetimine yardımcı üçüncü parti araçlarla birlikte çalışabiliyor. Güvenlik tarafında da mobil cihaz yönetimi, tekli oturum açma, iki adımlı doğrulama, yönetici ayarları, arama ve dışa aktarma, apps kasasında saklama gibi G Suite güvenlik ve erişim kontrollerinin tüm avantajlarına sahip.